De olho no duelo direto com o Ceará, Corinthians realiza treino tático

Nesta segunda-feira, o Corinthians deu continuidade a sua preparação para o duelo direto contra o Ceará, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para ocorrer nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Os atletas iniciaram o dia na academia do CT Dr. Joaquim Grava. Na sequência, já no gramado, o técnico Vagner Mancini comandou um treino tático. Antes do fim da atividade, os jogadores ainda realizaram trabalhos complementares específicos de suas posições com a supervisão da comissão técnica.

A principal novidade do treino desta manhã foi a volta de Lucas Piton. Após passar por uma cirurgia de hérnia inguinal, o lateral-esquerdo treinou com bola pela primeira vez no campo. No entanto, ele ainda não deve ficar à disposição para enfrentar os cearenses. Além dele, Jemerson, com um estiramento no joelho esquerdo, e Cazares, com um estiramento no posterior da coxa, seguem como baixas.

Uma vitória contra o Ceará é crucial para o objetivo do Timão na temporada, que é conquistar uma vaga na próxima edição da Libertadores. Com um jogo a menos, já que o clássico contra o Santos, válido pela 33ª rodada, foi adiado, o Corinthians está na décima colocação, com os mesmo 45 pontos do Ceará, que é o nono.

O clube do Parque São Jorge encerra a sua preparação para receber o Vozão na tarde desta terça-feira. Após a última atividade, a delegação já permanecerá concentrada no Hotel Gildásio Miranda, que fica dentro do CT.