Debaixo de chuva, Inter intensifica preparação para duelo contra o Athletico-PR

Líder do Campeonato Brasileiro, o Internacional vive seu melhor momento na temporada e busca sua décima vitória consecutiva na competição. Na tarde desta terça-feira, o Colorado intensificou sua preparação para o duelo contra o Athletico-PR, que será realizado na quinta-feira na Arena da Baixada.

Debaixo de muita chuva, os jogadores da equipe gaúcha treinaram no CT Parque Gigante visando o o confronto com o Furacão. Após realizaram atividades de regeneração na segunda-feira, os titulares participaram no trabalho no gramado junto com o restante do elenco.

Sob o comando do técnico Abel Braga, o plantel colorado realizou atividades técnicas e táticas no campo, ajustando detalhes importantes para o próximo compromisso. Diante do Athletico-PR, Rodrigo Lindoso deve ser titular no lugar de Rodrigo Dourado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Antes de embarcar para Curitiba, o Inter ainda realizará mais um treinamento em Porto Alegre, na tarde de quarta-feira. O clube gaúcho lidera o Brasileirão com 65 pontos, quatro a mais que o Flamengo, segundo colocado. O duelo contra o Athletico-PR será válido pela 34ª rodada da competição.