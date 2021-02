Decathlon abre mais de 70 vagas em todo o Brasil

A varejista de artigos esportivos Decathlon anunciou a abertura de mais de 70 vagas para atuação em, aproximadamente, 39 unidades espalhadas pelo Brasil. A empresa busca profissionais com valores próximos à sua cultura e, consequentemente, amem esporte e desejem compartilhar sua paixão com clientes e colegas.

Dentre as oportunidades disponíveis, há chances para assistente de vendas, analista de planejamento de compras, analista de transporte e importação, gerente de seção, assistente de atendimento, vendedor (de ciclismo, fitness, esportes aquáticos e outros) e líder de produção. Interessados em integrar a equipe de jovem aprendiz também são bem-vindos.

Para concorrer, é fundamental ter flexibilidade de horários e disponibilidade para trabalhar nos finais de semana e feriados. Experiência profissional com esporte, com público ou no varejo, também é um diferencial desejado, mas não obrigatório.

Além do salário, a Decathlon oferece vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, gympass, desconto em produtos das marcas próprias da empresa, participação nos lucros, previdência privada e participação acionária.

Os contratados contarão, ainda, com um plano de carreira e de desenvolvimento personalizado e treinamentos técnicos, gerenciais e de desenvolvimento humano.

Como concorrer

Os interessados devem acessar a página de Carreiras da empresa, disponível neste endereço: https://jobs.kenoby.com/vagasdecathlon. Na plataforma, além de cadastrar o currículo, é possível conferir os requisitos de cada uma das oportunidades disponíveis, bem como atribuições e responsabilidades, que podem variar de acordo com a posição desejada.

