Depois de duas décadas, atrizes de The Crown fazem história no Globo de Ouro · .

Os indicados à 78ª edição do Globo de Ouro foram anunciados na manhã desta quarta-feira (3), e uma marca importante foi quebrada por The Crown, um dos grandes sucessos do ano passado. É a primeira vez desde 2001 que duas artistas da mesma produção disputam a estatueta de melhor atriz em série dramática. A última vez que a situação ocorreu foi com Lorraine Bracco e Edie Falco por Família Soprano (1999-2007).

Olivia Colman e Emma Corrin, que interpretaram respectivamente a rainha Elizabeth e a princesa Diana (1961-1997) na quarta temporada de The Crown, estão entre as indicadas para melhor atriz em série dramática e ajudaram a quebrar a marca de 20 anos. Olivia também está indicada por melhor atriz em filme dramático.

No total, a produção da Netflix sobre a família real britânica colecionou seis indicações entre os principais prêmio da cerimônica, incluindo a de melhor série dramática. Josh O’Connon (príncipe Charles) entrou na categoria de melhor ator, enquanto Helena Bonham Carter (princesa Margaret) e Gillian Anderson (Margaret Thatcher) estão na relação de melhor atriz coadjuvante.

Além de The Crown, o serviço de streaming emplacou outras duas produções na principal categoria: Ratched e Ozark, duas das atrações mais elogiadas da plataforma no ano passado. Estreante na premiação, The Mandalorian também conquistou um posto na relação e permanece como a principal série do ainda novato Disney+.

Soberana na última década, a HBO não ficou de fora da lista conquistou uma chance para levar a estatueta com Lovecraft Country, série que estreou com a promessa de continuar o brilhante legado deixado por fenômenos como Game of Thrones (2011-2019) e Watchmen (2019).

Na categoria de melhor série de comédia ou musical, a disputa também está equilibrada. Emily em Paris (Netflix), The Flight Attendant (HBO Max), The Great (Hulu), Schitt’s Creek (Pop TV) e Ted Lasso (Apple TV+) disputam a estatueta neste ano.

O Globo de Ouro 2021 será realizado no dia 28 de fevereiro, com a apresentação da dupla Tina Fey e Amy Poehler. Como a cerimônia será realizada de maneira remota, cada uma das atrizes estará de em uma cidade diferente: Nova York (Tina) e Los Angeles (Amy).

Veja abaixo a lista completa de indicados em séries de TV e filmes:

Melhor série dramática

The Crown (Netflix)

Lovecraft Country (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Ratched (Netflix)

Melhor atriz em série dramática

Olivia Colman (The Crown)

Jodie Comer (Killing Eve)

Emma Corrin (The Crown)

Laura Linney (Ozark)

Sarah Paulson (Ratched)

Melhor ator em série dramática

Jason Bateman (Ozark)

Josh O’Connor (The Crown)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Al Pacino (Hunters)

Matthew Rhys (Perry Mason)

Melhor série de comédia ou musical

Emily em Paris (Netflix)

The Flight Attendant (inédita)

The Great (Starzplay)

Schitt’s Creek (Paramount+)

Ted Lasso (Apple TV+)

Melhor atriz em série de comédia ou musical

Lily Collins (Emily em Paris)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Elle Fanning (The Great)

Jane Levy (Zoey e sua Fantástica Playlist)

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Melhor ator em série de comédia ou musical

Don Cheadle (Black Monday)

Nicholas Hoult (The Great)

Eugene Levy (Schitt’s Creek)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Ramy Youssef (Ramy)

Melhor minissérie ou telefilme

Normal People (Starzplay)

O Gambito da Rainha (Netflix)

Small Axe (Prime Video)

The Undoing (HBO)

Nada Ortodoxa (Netflix)

Melhor atriz em minissérie ou telefilme

Cate Blanchett (Mrs. America)

Daisy Edgar-Jones (Normal People)

Shira Haas (Nada Ortodoxa)

Nicole Kidman (The Undoing)

Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha)

Melhor ator em minissérie ou telefilme

Bryan Cranston (Your Honor)

Jeff Daniels (The Comey Rule)

Hugh Grant (The Undoing)

Ethan Hawke (The Good Lord Bird)

Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

Melhor atriz coadjuvante

Gillian Anderson (The Crown)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Julia Garner (Ozark)

Annie Murphy (Schitt’s Creek)

Cynthia Nixon (Ratched)

Melhor ator coadjuvante

John Boyega (Small Axe)

Brendan Gleeson (The Comey Rule)

Daniel Levy (Schitt’s Creek)

Jim Parsons (Hollywood)

Donald Sutherland (The Undoing)

Melhor filme dramático

Meu Pai

Mank

Nomadland

Promising Young Woman

Os 7 de Chicago

Melhor atriz em filme dramático

Viola Davis (A Voz Suprema do Blues)

Andra Day (Estados Unidos vs Billie Holliday)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Melhor ator em filme dramático

Riz Ahmed (O Som do Silêncio)

Chadwick Boseman (A Voz Suprema do Blues)

Anthony Hopkins (Meu Pai)

Gary Oldman (Mank)

Tahar Rahim (The Mauritanian)

Melhor filme de comédia ou musical

Borat – Fita de Cinema Seguinte

Hamilton

Music

Palm Springs

A Festa de Formatura

Melhor atriz em comédia ou musical

Maria Bakalova (Borat – Fita de Cinema Seguinte)

Kate Hudson (Music)

Michelle Pfeiffer (French Exit)

Rosamund Pike (I Care a Lot)

Anya Taylor-Joy (Emma)

Melhor ator em comédia ou musical

Sacha Baron Cohen (Borat – Fita de Cinema Seguinte)

James Corden (A Festa de Formatura)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Dev Patel (A História Pessoal de David Copperfield)

Andy Samberg (Palm Springs)

Melhor animação

The Croods 2: Uma Nova Era

Dois Irmãos

A Caminho da Lua

Soul

Wolfwalkers

Melhor atriz coadjuvante

Glenn Close (Era Uma Vez um Sonho)

Olivia Colman (Meu Pai)

Jodie Foster (The Mauritanian)

Amanda Seyfried (Mank)

Helena Zengel (Relatos do Mundo)

Melhor ator coadjuvante

Sacha Baron Cohen (Os 7 de Chicago)

Daniel Kaluuya (Judas e o Messias Negro)

Jared Leto (Os Pequenos Vestígios)

Bill Murray (On the Rocks)

Leslie Odom, Jr (One Night in Miami)

Melhor diretor

Emerald Fennell (Primising Young Woman)

David Fincher (Mank)

One Night in Miami (Regina King)

Aaron Sorkin (Os 7 de Chicago)

Chloé Zhao (Nomadland)

Melhor roteiro

Emerald Fennell (Primising Young Woman)

Jack Fincher (Mank)

Aaron Sorkin (Os 7 de Chicago)

Florian Zeller e Christopher Hampton (Meu Pai)

Chloé Zhao (Nomadland)