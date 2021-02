‘Depois disso, não é louco de ficar’

Com o fim do contrato com o Barcelona chegando cada vez mais perto, Lionel Messi deve deixar o time blaugrana no meio do ano. E o clima do vestiário catalão é de conformismo.

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Athletic Bilbao, com um gol marcado pelo craque, o assunto nos bastidores foi a permanência ou não do argentino.

De acordo com o jornal El Confidencial, os atletas admitem uma saída. ‘Esqueça, está mais fora do que dentro’, foi uma das frases mais faladas no vestiário.

Além disso, a publicação fala que a exposição do contrato de Messi contra o Barcelona, na semana passada, pelo jornal El Mundo, foi a confirmação de que ele não ficará no Camp Nou.

“Depois disso, não fica nem se for louco”, dizia outra parte do vestiário.

Messi comemora após marcar para o Barcelona sobre a Juventus Getty Images

O contrato entre as partes que acabou divulgado pela imprensa causou muito impacto na Espanha. Desde 2017 até o momento, Messi faturou cerca de 555 milhões de euros, algo em torno de R$ 3,5 bilhões. Luís Figo, por exemplo, foi um que ironizou a quantia paga ao argentino.

O Barcelona vive uma crise financeira que foi escancarada pela pandemia da COVID-19. Ao todo, a dívida ultrapassa a cada de 1 bilhão de euros, cerca de R$ 6,5 bilhões.

Lionel Messi chegou ao Barcelona ainda criança e fez sua estreia pelo clube na temporada 2004/05. Foi ganhando espaço e se tornou protagonista desde a saída de Ronaldo Gaúcho.

Desde então, comandou a equipe nas principais conquistas nos últimos anos. Ele faturou quatro vezes a Champions League, três sendo protagonista, e foi eleito seis vezes pela Fifa como o melhor jogador do mundo.