Destaque do River no Atlético-MG? Rodrigo Caetano despista e explica como conseguiu contratar Hulk

Figura central no mercado da bola nos últimos anos, o Atlético-MG movimentou mais uma vez o futebol brasileiro ao anunciar a contratação do atacante Hulk, que estava também na mira de outros clubes da Europa e do Brasil, como Palmeiras e Flamengo.

Responsável por conduzir a chegada do jogador a Belo Horizonte, Rodrigo Caetano abriu o jogo em entrevista ao portal Superesportes sobre como conseguiu superar a concorrência para fechar um contrato de duas temporadas com o atleta, que deixou recentemente o futebol chinês.

“Hulk é um jogador internacional, que volta ao país depois de muito tempo, vencedor lá fora, seleção brasileira. Conseguimos convencê-lo de que este projeto, o retorno dele tinha que ser aqui no Galo. Tivemos praticamente quase três semanas desde o dia da minha chegada. Foi uma conversa inicial do ano passado, pelo Alexandre Mattos, e que me parece que não teve andamento, realmente não sei o motivo”.

“Depois da retomada, em janeiro, o Hulk, foi decisivo na tomada de decisão, principalmente a sua advogada, que é a doutora Marisa (Alija). Ela foi decisiva, veio a Belo Horizonte mais de uma vez, justamente para estabelecermos esse projeto”.

“Um jogador com essa marca tem que ter segurança daquilo que o clube oferece. E não é uma segurança financeira, não. Porque ele abriu mão de propostas muito melhores fora do Brasil para atender a esse convite do Galo. Então, foi um encontro de interesses: nós, em contarmos com ele, um jogador importante; e ele, que viu no Galo realmente a melhor casa para retornar ao país”.

“O Atlético faz aquilo que pode fazer. O Hulk era um jogador livre e que por isso se viabilizou, diferentemente de você fazer uma contratação de peso em que muitas vezes você tem que fazer um aporte financeiro inicial de investimento. E aí sim você obrigatoriamente tem que contar com esse órgão colegiado, com os parceiros que tanto já investiram no clube. É um modelo diferente, um projeto de dois anos, com todos os vencimentos alongados durante o período”.

Rodrigo Caetano e Jorge Sampaoli no CT do Atlético-MG Bruno Cantini / Agência Galo / Atlético

“Obviamente, todos partem do princípio de que é algo fora da realidade, mas é algo que, pode ter certeza, o Atlético vai poder cumprir, justamente por conta disso: o jogador é livre. Sendo livre, você tem que computar o todo da operação, sem ter que botar um investimento inicial, porque aí realmente a coisa ia ficar inviável”, afirmou.

Após a chegada de Hulk, outro grande nome tem sido ligado ao Atlético-MG. Estrela do River Plate, Nacho Fernandez tem sido apontado como alvo do clube, e já contaria com o aval de Jorge Sampaoli para chegar à Cidade do Galo.

Cauteloso, Rodrigo Caetano despistou sobre uma possível negociação com o meia argentino de 31 anos, que tem contrato em Buenos Aires até 2023.

“Sei que é o teu papel perguntar, assim como o meu é só falar de negociação quando realmente estiver concretizada. Falou-se por muito tempo sobre essa situação do Hulk, e isso andou por três semanas. No dia em que finalizamos, nesse mesmo dia, foi que a gente comunicou oficialmente, e principalmente ao nosso torcedor. Então, não vai ser diferente nas demais”

“Já vi muita coisa no futebol, negociações estarem praticamente sacramentadas (e não darem certo). Nunca tive essa experiência, porque creio que tenho excesso de zelo nesse sentido. E não vai ser diferente. Independentemente do nome, não vai ser diferente. Prefiro e só vou falar a respeito de algum atleta quando ele já estiver com contrato assinado, no mínimo”, concluiu.