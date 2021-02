‘Deu vontade de arrebentar a cara dele’, diz Nego Di sobre Lucas no BBB21 · .

No Big Brother Brasil 21, Nego Di segue irritado com Lucas Penteado após a última briga entre eles. Nesta quarta-feira (3), em conversa com Karol Conká, João Luiz Pedrosa e Lumena Aleluia, o líder da semana confessou o desejo de agredir o ator durante o confronto: “Deu vontade de arrebentar a cara dele”.

“Preciso disso [do prêmio] pra caralho, mas acho que não mereço estar passando por isso. Deu vontade de arrebentar a cara dele, não dá nem graça, um fiapo. Se pegar ele, vão ter que me tirar de cima porque mato ele”, declarou o comediante, o que provocou gargalhadas na cantora: “Fiapo de aipim”.

“Já estou olhando de um jeito diferente, minha cabeça ficou quente, comecei a me tremer quando tive vontade de voar nele. Por isso, saí de perto, aí a Pocah: ‘Ah Di, não sei o quê’. [Ele respondeu:] ‘Só um pouquinho’. Vim aqui [no quarto do líder], troquei de roupa, me acalmei, aí abracei ela para ela ver…”, relembrou Nego. “Que estava tudo bem”, complementou o professor.

Durante o diálogo, o líder também disse que não comeria a comida feita pelo ex-Malhação por ter “vergonha na cara”. Como apenas negros estavam na conversa, Karol aproveitou o espaço para falar sobre Thelma Assis, campeã do BBB20.

“Fico muito preocupada porque o Brasil é um país racista, e eles adoram colocar o pretinho no chinelo, lá embaixo. Quem protegeu a Thelma na outra edição foi a Manu [Gavassi], Rafa [Kalimann] e ela mesma. Só que ela não conseguiu sozinha se proteger, tinha que ter as amigas brancas por elas. Eu não tenho amigas brancas aqui por mim”, pontuou a integrante do Camarote.

Confira os vídeos:

Nego di falando que ficou com vontade de bater no Lucas #BBB21pic.twitter.com/aWD1UkiUg6

— • Gabriel ✊🏾 (@gabriel_rw) February 3, 2021

Karol: “Ela [Thelma] não conseguiu se proteger, ela tinha que ter as amigas brancas” Eiitah#BBB21pic.twitter.com/XjqNoLslMG

— Sigam, pois vou privar por 1/2 dias (@HaftasArden) February 3, 2021

Saiba tudo sobre o BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#24 – Quem são os protagonistas, barraqueiros e embustes do BBB21?” no Spreaker.