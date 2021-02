Devastada com quimio, Camila toma decisão dolorosa; saiba qual · .

O drama de Camila (Carolina Dieckmann) se intensificará nos próximos capítulos de Laços de Família. A jovem sofrerá os efeitos colaterais da quimioterapia, como vômitos, mal-estar e queda de cabelo. Debilitada pela doença e pelo tratamento contra leucemia, Camila decidirá raspar a cabeça.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, o público verá cenas de muito sofrimento da filha de Helena (Vera Fischer). Ela penteará os cabelos no hospital, verá muitos fios caindo e ficará aos prantos.

A protagonista ouvirá a filha chorando e irá ao banheiro do quarto do hospital para socorrê-la. “Não fica assim, Camila. Por favor, não fica assim”, pedirá a mãe. A jovem dirá que não quer morrer.

“Você não vai morrer. Tem que continuar lutando, pensar que você vai sair dessa”, falará Helena. “Mãe, meu cabelo tá cheio de buraco, tá caindo. Eu tô ficando horrível, mãe”, lamentará Camila, num choro sofrido e comovente.

A prima de Pedro (José Mayer) falará que Edu (Reynaldo Gianecchini) ama a mulher e não está preocupado com cabelo. “Mãe, por que isso tá acontecendo comigo? O que eu fiz pra merecer isso?”, questionará a irmã de Fred (Luigi Baricelli), aos prantos.

Cabeça raspada

Helena consolará a filha dizendo que ela ainda será muito feliz, terá muitos filhos e netos. Camila reafirmará que está com muito medo e que não quer que Edu fique com ela apenas por pena. Em cenas seguintes, a paciente reclamará da tortura que é ver seu cabelo cair em suas mãos.

A personagem de Vera Fischer sugerirá que ela faça um corte bem curto, charmoso. Mas Camila estará decidida: “Mãe, eu quero raspar a cabeça”.

Helena ainda insistirá num corte “joãozinho, bem moderno, ousado” para fazer uma surpresa ao Edu. A filha, no entanto, não ficará animada com a ideia. Depois disso, será exibida a dolorosa cena em que os cabelos de Camila são raspados enquanto ela cai no choro.

