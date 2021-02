Diablo 4 e Overwatch 2 chegam só em 2022, diz relatório da Blizzard

A Activision Blizzard revelou hoje (04) os seus mais recentes resultados financeiros, com algumas notícias bem interessantes para os seus fãs. Em conversa com o site Yahoo Finance, Bobby Kotick, o CEO da empresa, disse que “tivemos o nosso melhor ano em 30 anos de história!”

Activision Blizzard reporting just over $8 billion in revenue for 2020 with the success of all things Call of Duty leading the way. Bobby Kotick tells Yahoo Finance it’s the best year in the company’s 30 year history — Rod Breslau (@Slasher) February 4, 2021

Capitaneado pelo gigantesco sucesso da franquia Call of Duty, a companhia lucrou mais de 8 bilhões de dólares ao longo de 2020. Mas nem tudo foram boas notícias: como divulgado por Geoff Keighley (o idealizador do The Videogame Awards) em seu twitter, a Activision Blizzard citou no relatório financeiro que tanto Overwatch 2 como Diablo 4 não devem ser lançados em 2021.

During earnings call, Activision Blizzard said it does not expect Overwatch 2 or Diablo 4 to launch in 2021. pic.twitter.com/C2BmDP53JA — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 4, 2021

A informação foi replicada pelo insider Daniel Ahmad, que completou: “Parece que Overwatch 2 sairá em 2022″. No entanto, ambos estão falando da versão final do jogo, que chegará aos computadores e todos os consoles, e não de sua versão beta para PC, que pode ser disponibilizada um pouco mais cedo.

Activision says Overwatch 2 and Diablo 4 will not launch this year. Sounds like Overwatch 2 will come in 2022. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 4, 2021

Vale lembrar que a feira BlizzConline já está marcada para os dias 19 e 20 de fevereiro de 2021, e que teremos mais alguns detalhes de Overwatch 2 revelados por lá. Como estão as suas expectativas para os próximos jogos da produtora? Comente a seguir!