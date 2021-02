Diego e Gerson trabalham normalmente no Flamengo

O elenco do Flamengo se reapresentou um dia após a vitória sobre o Vasco. Os rubro-negros terão pouco tempo de recuperação visando o duelo deste domingo, contra o Bragantino, em Bragança Paulista.

A boa notícia para os flamenguistas foram as presenças dos meias Diego e Gerson no trabalho desta sexta-feira. Ambos saíram do clássico com problemas físicos, mas descartaram qualquer lesão.

Diego será desfalque no fim de semana, após receber o terceiro cartão amarelo. João Gomes deve ser seu substituto. Já Gerson tem presença certa na partida contra o Bragantino.

O técnico Rogério Ceni vai realizar um treino neste sábado, onde vai finalizar a preparação para a partida.

O Flamengo está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, mas terá pela frente um adversário embalado e focado na busca por uma vaga na próxima Libertadores.