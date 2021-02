Diniz fica em situação ‘insustentável’, e São Paulo tem reuniões para discutir demissão

A situação de Fernando Diniz no São Paulo é “insustentável”. Foi assim que uma pessoa próxima ao presidente Julio Casares definiu o momento do treinador tricolor a Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN, em informações publicadas em seu blog no “Yahoo”.

Nesta segunda-feira, um dia depois da derrota de 2 a 1 para o Atlético-GO, o sétimo tropeço seguido do São Paulo, há duas reuniões marcadas para discutir a possível troca de técnico.

O clube se preocupa, inclusive, com o risco de ficar fora do G-4, já que viu o líder Internacional se distanciar e caiu para a quarta colocação na classificação, atrás também de Atlético-MG e Flamengo. O São Paulo tem 58 pontos, contra 65 dos primeiros colocados.

Há uma semana, o São Paulo também discutiu a possibilidade de demitir Diniz, mas a decisão foi pela permanência, apostando em uma recuperação justamente diante do Atlético-GO.

A falta de um substituto no mercado, que pudesse assumir o São Paulo imediatamente, pesou para que Diniz ficasse. A pressão, com mais uma derrota, contudo, cresceu ainda mais. Em caso de demissão do técnico, o clube deve apostar em um interino para fechar o Brasileiro.

Com a agenda de compromissos livre para tratar do futuro do futebol tricolor, Casares pode também anunciar a saída de Raí, segundo Nicola. O diretor executivo já sabe que não continuar depois do Brasileiro, e a pressão pode antecipar essa mudança.