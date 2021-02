Diretor de futebol do Botafogo adverte Rhuan e Lecaros por novo atraso ao treino do clube

O diretor de departamento de futebol do Botafogo tomou medidas enérgicas neste domingo. Após os atacantes Rhuan e Lecaros terem se apresentado novamente, ambos foram repreendidos ao fim da atividade deste domingo.

A mesma conduta aconteceu no decorrer da semana com o atacante Ênio. Freeland foi taxativo.

– Será exigido o máximo de respeito com a instituição e com os próprios companheiros de trabalho. Não haverá tolerância com questões disciplinares e estamos modificando procedimentos internos para punir todos aqueles que não estejam totalmente comprometidos com o Botafogo – afirmou.

O Botafogo medirá forças neste terça-feira contra o Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque.