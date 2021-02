Dispensado pela Globo, Antonio Fagundes recusa convite para remake de Pantanal · .

Dispensado pela Globo após 44 anos de casa, Antonio Fagundes recusou o convite para estrelar o remake de Pantanal (1990) depois de não chegar a um acordo com a emissora. Fora da trama escrita por Bruno Luperi, o ator se dedicará a uma série produzida por sua própria produtora, a Fa Filmes, ao lado da mulher Alexandra Martins.

De acordo com a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Fagundes chegou a se reunir com a emissora esta semana, mas as partes não chegaram a um consenso sobre o contrato de trabalho –que seria por obra. O . procurou a Globo para confirmar as informações, mas ainda não obteve resposta.

O veterano está focado na produção sobre um drama familiar contemporâneo. Ele atuará com Alexandra, que também esteve no ar com o marido na novela Bom Sucesso (2019).

Após a trama protagonizada por Grazi Massafera chegar ao fim em janeiro de 2020, Antonio Fagundes não teve seu contrato renovado com a Globo em setembro do ano passado.

Remake de Pantanal

A novela foi exibida pela primeira vez em 1990 na Manchete, e o remake está previsto para ir ao ar a partir de outubro deste ano. A nova versão está sendo roteirizada por Bruno Lupieri, neto do autor original Benedito Ruy Barbosa, e será dirigida por Rogério Gomes.

Apesar da demissão, Fagundes estava reservado para o elenco da adaptação da história que lançou Cristiana Oliveira ao estrelato. Os atores Marcos Palmeira e Rafael Cardoso seguem escalados para a trama.