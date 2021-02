Doralice é obrigada a engolir ódio ao enxergar vitória da rival · .

Doralice (Rita Guedes) conseguirá ter sua casa de volta sem a presença de Nicole (Cinara Leal) em Flor do Caribe. Mas a ex-cozinheira será obrigada a engolir o ódio ao enxergar o carinho que o marido e o filho têm pela dançarina. Mesmo com a rival fora de seu lar, ela verá que a outra saiu vitoriosa ao deixar Quirino (Ailton Graça) com os olhos brilhando na novela das seis da Globo.

“Mas onde você vai morar?”, perguntará Quirino, todo preocupado ao ver as malas de Nicole prontas. Guiomar (Claudia Netto) estará no local à sua espera para levá-la embora. Com William (Renzo Aprouch) e Doralice ao seu lado, o motorista mostrará que não acha boa ideia a secretária deixar seu imóvel para se “aventurar” em uma república.

Ela se mudará para a casa das bailarinas do Flor do Caribe. “Mas é temporário, eu quero arrumar uma casinha pra mim aqui na vila”, informará Nicole. “Quirino, ter você como amigo na minha vida foi uma benção. Obrigada por tudo”, agradecerá a jovem.

O professor dirá que a amiga pode sempre contar com ele. “Você promete que vai continuar brincando comigo? Promete que sempre vai me levar pra tomar sorvete?”, pedirá William, com medo de perder a nova companheira.

Nicole se emocionará com o pedido do menino. Ela dirá que promete ficar sempre pertinho e pedirá um abraço forte antes de ir embora.

Nicole (Cinara Leal) se despede dos anfitriões

A assistente pessoal de Guiomar ainda agradecerá Doralice por tudo, mas a loira mostrará sua insatisfação com a presença da moça em sua casa e não responderá nada. “Nicole, vá com Deus, ta bom?”, desejará o amigo de Samuel (Juca de Oliveira). “Quirino, não é despedida! Mas uma vez obrigada. E até logo!”, afirmará Nicole.

Quirino a acompanhará até o carro de Guiomar, e Doralice, sozinha na sala, se mostrará aliviada com a partida da dançarina. A madame, então, dará suas impressões: “Eu apressei as despedidas porque a Doralice estava a ponto de voar no seu pescoço”, dirá.

“Ela ficou um pouco incomodada, natural”, observará Nicole. “Incomodadíssima! O Quirino, os olhos dele, brilham quando olham pra você. Ela não é boba, percebeu!”, constatará a mãe de Alberto (Igor Rickli).

Flor do Caribe será substituída pela reprise de A Vida da Gente (2011) a partir de 1º de março. Com a “edição especial” do folhetim de Lícia Manzo, a Globo adiou a estreia da inédita Nos Tempos do Imperador para o segundo semestre de 2021. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia da Covid-19.

Saiba tudo que vai acontecer nas novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#44 – Josiane, é você? Camila ressuscita versão do mal em Haja Coração” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.