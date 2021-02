Douglas mostra rosto após ser atingido por Leandro Castán, goleiro levou cinco pontos

O goleiro Douglas Friedrich, do Bahia, foi atingido pelo zagueiro Leandro Castán, do Vasco, no último confronto entre os dois times pelo Brasileirão, que aconteceu neste domingo e acabou empatado. O goleiro levou cinco pontos no rosto mas, de acordo com Daniel Araújo, médico do Bahia, Douglas deve jogar os próximos jogos.

> Confira a classificação atualizada da reta final do Brasileirão 2020 e simule os resultados

Nas redes sociais, o goleiro mostrou como ficou seu rosto após o atendimento médico e avisou que está bem. Leandro Castán também foi as redes sociais para se desculpar ao Douglas, que perdoou o zagueiro e entendeu o lance como “acidente de trabalho”.

Veja os posts e o rosto de Douglas abaixo:

Douglas após o impacto de Leandro Castán (Reprodução)

O Bahia volta a jogar pelo Brasileirão contra o Fluminense, nesta quarta-feira, com o goleiro Douglas.