Douglas tranquiliza torcedores após pancada de Castán; zagueiro pede desculpas

Atingido por Leandro Castán no duelo entre Vasco e Bahia, o goleiro Douglas tranquilizou os torcedores em relação ao seu estado de saúde. A pancada deixou uma cicatriz no rosto do jogador, mas não existem sinais de lesão grave.

De acordo com o médiFutebolco do Bahia, Daniel Araújo, trata-se apenas de um corte. Há a possibilidade, inclusive, de Douglas entrar em campo nas próximas partidas.

“Teve um corte profundo, a princípio sem suspeita de fratura ou lesão mais grave, e não tem nenhum sintoma neurológico. Tomou 5 pontos e está sob observação. A princípio não preocupa para os próximos jogos”, disse o médico.

Douglas também manifestou seu desejo de voltar aos gramados o quanto antes, além de ressaltar que não viu maldade no lance.

“Foi uma pancada foi forte, mas estou melhorando. Pegou um pouco na garganta, o que incomoda, mas era uma bola decisiva. Não vi maldade, o atleta deles veio falar comigo, mas não poderia deixar de ir nela. Não foi nada demais, tirando a marca e os pontos. Recuperar para, se tiver condições, entrar em campo na quarta”, explicou.

Além de conversar com o goleiro, Leandro Castán também fez um pedido de desculpas nas redes sociais, apontando que sua intenção não era ferir o adversário.

“Já falei com ele no vestiário, mas queria pedir desculpas publicamente ao Douglas pelo lance e deixar claro que não tive a menor intenção de machucar um colega de profissão. Estava pensando em fazer o gol naquela hora e visei apenas a bola, mas infelizmente o acertei sem querer”, afirmou.

“Tentei tirar a força, mas não deu para evitar o contato. Graças à Deus ele está bem e espero que siga com uma rápida e ótima recuperação!”, concluiu.