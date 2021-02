Após chorarem e se desesperarem em Laços de Família, Edu (Reynaldo Gianecchini) e Helena (Vera Fischer) precisarão dar a Camila (Carolina Dieckmann) a notícia sobre a doença dela. A mãe e o marido da mocinha estarão no quarto de hospital com ela quando o médico tenterá explicar que há uma alteração no corpo da paciente. “É leucemia?”, perguntará a jovem, que acertará o diagnóstico.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, médicos encontrarão problemas no exame de sangue da personagem de Carolina Dieckmann, e um hematologista será chamado para explicar a situação. O marido será o primeiro a descobrir e ficará desolado.

Em seguida, ele chamará a sogra ao hospital, e então eles ouvirão toda a explicação sobre como se dará a primeira fase do complicado tratamento da leucemia, com quimioterapia.

Edu, que já terá chorado sozinho, pedirá que a sogra se acalme para que os dois sejam fortes e possam dar a notícia a Camila sem passar desespero à paciente.

Então, eles irão ao quarto da recém-casada para ter a conversa, e o médico dela também chegará. A inimiga de Íris (Deborah Secco) perceberá que há algo errado e pedirá que parem de enrolação e digam logo o que está acontecendo.

O hematologista explicará, metaforicamente, que a medula, a “fábrica de sangue” de Camila, está com problema. Isso tem afetado as células normais. “Essa é uma doença agressiva e requer um tratamento rápido”, falará o profisisonal.

A irmã de Fred (Luigi Baricelli) logo ficará assustada. “Mãe, que doença é essa? É anemia, é leucemia?”, perguntará. O médico confirmará que se trata do câncer. Ela começará a chorar muito ao entender que foi por isso que perdeu o bebê e que o caso é grave. Helena abraçará a filha, também emocionada.

