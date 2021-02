Clara (Regiane Alves) não vai sossegar nem em um momento complicado em Laços de Família. Com Camila (Carolina Dieckmann) doente e internada, ela armará um escândalo ao encontrar Capitu (Giovanna Antonelli) no hospital. “É muito desaforo”, dirá a ex-vendedora, que humilhará a rival mais uma vez na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

A personagem de Regiane Alves irá visitar à irmã de seu ex-marido, que terá sido diagnosticada com leucemia. “Não podia deixar de vir prestar solidariedade, saber como você está. Será que eu posso fazer alguma coisa pra te ajudar? Te aliviar essa dor?”, perguntará Clara a Fred (Luigi Baricelli).

O professor agradecerá e receberá um abraço da ex-mulher. Nesse momento, eles estarão na sala de espera da instituição de saúde, e Capitu chegará para também visitar a amiga e vizinha. Ela flagrará a cena de carinho do ex-casal.

Clara verá a inimiga e começará o barraco. “O que você tá fazendo aqui, hein? Você não tem vergonha na cara não, garota?”, implicará a mimada. “Clara, pelo amor de Deus, aqui não!”, pedirá Fred.

A prostituta afirmará que só está ali para visitar Camila, e a mãe de Nina (Júlia Maggessi) retrucará que ela só está se aproveitando da situação. O filho de Helena (Vera Fischer) pedirá novamente para a personagem de Regiane Alves se controlar.

Vai falar sozinha

“Deixa, Fred. Eu vou embora. Entrega essas flores para a Camila, diz que eu tive aqui e deixei um beijão pra ela”, falará a garota de programa ao entregar o vaso nas mãos do irmão da mulher de Edu (Reynaldo Gianecchini).

Clara continuará a provocar Capitu, mas será interrompida por Helena, que chegará bem na hora. “Pelo amor de Deus, vocês não vão discutir aqui no hospital, com a Camila ao lado”, alertará a esteticista. Capitu se desculpará e dirá que só está ali para ver como está a amiga, e Fred acusará Clara por armar todo o escândalo.

“Ah, é muito desaforo essa aí vir aqui só para consolar o Fred”, reclamará a ex-nora da loira. “Eu não vim aqui para consolar o Fred, não. Quer saber de uma coisa, eu cansei!”, esbravejará Capitu. Ela virará as costas para a baixaria e sairá, enquanto Clara ficará falando sozinha e tendo de se desculpar com o ex-marido e a ex-sogra.

