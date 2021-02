É você, Josiane? Em Haja Coração, Camila ressuscita em versão malvada · .

Camila (Agatha Moreira) sobreviverá à tentativa de assassinato cometida por Bruna (Fernanda Vasconcellos), mas terá uma curiosa sequela em Haja Coração. Ao acordar do coma, ela voltará a apresentar sua antiga personalidade, malvada e irritadiça. A Camila “do mal” lembra Josiane, vilã com que Agatha Moreira fez sucesso em A Dona do Pedaço (2019).

Esse é um dos assuntos do 44º episódio do podcast Noveleiros, do .. Nos programas semanais, os jornalistas Fernanda Lopes, Daniel Farad e Márcia Pereira conversam e contam os destaques dos próximos capítulos das novelas sob a perspectiva de noveleiros profissionais.

Nos capítulos desta semana da reprise da novela das sete, Camila acordará justamente no momento em que Bruna estará se preparando para tentar matá-la de novo.

A advogada se surpreenderá não apenas por ver que sua rival continua viva, mas também por perceber que ela não é mais a Camila boazinha das últimas semanas. A personalidade perversa, grossa e insuportável da garota voltará com tudo, e seus familiares sofrerão mais uma vez nas mãos dela. Giovanni (Jayme Matarazzo) também se dará mal com essa mudança repentina.

Ainda em Haja Coração, outro drama de família será destaque: Beto (João Baldasserini) finalmente descobrirá quem é o “baby bofe” de sua mãe. Ele flagrará Penélope (Carolina Ferraz) com Henrique (Nando Rodrigues) e fará o maior barraco ao entender o que está acontecendo entre o casal.

Já em Laços de Família, o drama tomará conta com a descoberta de que Camila (Carolina Dieckmann) está doente. Edu (Reynaldo Gianecchini) e Helena (Vera Fischer) chorarão muito ao saberem que a jovem tem leucemia e precisa passar por um difícil tratamento.

