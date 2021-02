Edição 2021 do programa +Start busca estudantes de nível superior em São Paulo

A edição 2021 do programa +Start já está no ar. Desenvolvido pela Juntos Somos Mais, uma startup de tecnologia criada por uma joint venture da Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre, o projeto está recrutando profissionais para atuação em São Paulo. Ao todo, são ofertadas 13 vagas para estudantes de cursos voltados para as áreas de Negócios e Tecnologia.

Com o objetivo apoiar jovens talentos a trilhar carreiras de sucesso no mercado de trabalho, o programa é considerado a porta de entrada para o mundo corporativo, já que prevê um estágio que alie autonomia e trabalho em equipe.

As oportunidades disponíveis nesta edição são para as áreas de Operações, Análise de Dados, Comunicação de Marketing, Resgate e Membros, IT Operations, Cultura e Diversidade, Inteligência de Negócios e Data Analytics.

O +Start tem duração de um ano e meio, no mínimo. Neste período, os estudantes terão contato diário com alta liderança e poderão lidar com os desafios enfrentados em uma startup. Além disso, o programa oferece bolsa-auxílio e benefícios, como seguro de vida, plano de saúde, vale refeição, vale transporte, gympass, zenklub e sessões de mindfullness semanais.

Como se inscrever

Para participar do processo seletivo, é preciso estar matriculado nos cursos de Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Estatística, Comunicação Social, Marketing, Publicidade e Propaganda, Design, Administração, Engenharias, Matemática, Economia, Relações Públicas, Jornalismo, entre outros.

Além de formação prevista entre julho de 2022 e dezembro de 2022, os interessados devem ter disponibilidade para trabalhar seis horas por dia. As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de fevereiro diretamente no site do +Start Edição 2021, disponível aqui.

O processo seletivo será composto por teste de lógica, dinâmica de grupo e entrevistas online. O resultado final está previsto para o início de março.

Compartilhe com sua rede e acompanhe as recentes movimentações do mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos.