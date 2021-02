Elon Musk diz novamente que deixará Twitter

O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, anunciou em seu Twitter na madrugada de terça-feira (2) que deixará a rede social. Com a mensagem “Fora do Twitter por um tempo”, o bilionário não especificou a duração da pausa.

Off Twitter for a while — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2021

Nunca foi segredo para ninguém que Musk sempre adorou tuitar – e causar polêmicas com isso. Na última quinta-feira (29), o bilionário mudou sua bio na rede social para “#bitcoin” e o preço da criptomoeda subiu 14% em menos de uma hora. Em 2018, comentou em seu Twitter sobre a possibilidade de fechar o capital da Tesla por US$ 420 por ação, em uma”sutil” referência à maconha. As ações disparam e a mensagem levou Musk a ser investigado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Além do mercado financeiro, os comentários do bilionário no Twitter já foram alvos de processo jurídico. Em 2018, o segundo homem mais rico do mundo foi processado por difamação ao chamar um usuário aleatório de pedófilo. Mesmo ao acusar sem provas, Musk venceu o processo.