Elon Musk volta ao Twitter e ‘coroa’ Dogecoin

Viciados em redes sociais sabem o quanto é difícil se manter longe dos feeds de postagens, e Elon Musk está aqui para provar isso. Após anunciar seu afastamento do Twitter “por um tempo”, ele retornou apenas 46 horas depois e não deixou de lado a irreverência pela qual é conhecido. Além de compartilhar um vídeo de lançamento do foguete Falcon 9, produzido pela SpaceX, Musk decidiu dar uma mãozinha à Dogecoin, um movimento muito esperado pelos usuários que o seguem.

Há menos de uma semana, ao inserir #bitcoin em sua bio, Musk causou uma valorização de 14% na criptomoeda, e entusiastas da concorrente começaram a pedir que a personalidade a citasse também. Missão dada? Missão cumprida. Bastou um comentário inserido na primeira publicação seis minutos depois, com o termo Doge, para haver um salto de 81% no preço das unidades em relação ao dia anterior.

Acha que o bilionário parou por aí? Não mesmo. Afinal, ele sabia estar prestando um favor e tanto à companhia e não deixou que sua ação passasse batido pelos mais desatentos.

Doge — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021

“O macaco é tio dele?”

Doge é um velho conhecido da internet, e não são poucas as menções ao cachorro da raça Shiba Inu – utilizado, inclusive, pela Dogecoin como símbolo de sua presença no mercado. Dada a boa recepção à sua publicação, Musk adicionou mais combustível à fogueira e, ainda sem mencionar a companhia diretamente, fez uma montagem que garantiu muitas risadas por aí, limitando-se a dizer: “De nada!”

Elon inseriu sua cabeça no corpo do personagem Rafiki, do clássico O Rei Leão, e, no lugar de Simba, colocou o próprio Doge, ambos em uma cena icônica da produção da Disney. Até o fechamento desta matéria, o post acumulou mais de 128 mil compartilhamentos e mais de 638 mil curtidas, atingindo um alcance monstruoso que não para de crescer.

A Binance, bolsa global que fornece uma plataforma para a negociação de mais de 100 moedas criptográficas, se juntou à festa e comemorou os resultados com uma resposta à altura, sugerindo que a Dogecoin é irresistível.

Ou seja, se você deseja divulgar alguma coisa, tente atrair a atenção de uma das pessoas mais ricas do mundo. Quem saber o que uma menção pode fazer pela sua marca neste ciclo sem fim?