Em conversa com João Luiz, Karol Conká e Lumena, Nego Di fala: ‘Eu me sinto incomodado e saio’ | casa BBB

João Luiz e Nego Di recebem Lumena e Karol Conká no Quarto do Líder. O assunto sobre os últimos acontecimentos da casa continua e o comediante fala: “Eu estava em um convívio de educação, um convívio obrigatório da casa. Eu era muito próximo e foi delicado o que aconteceu, me incomodou muito. E eu não consigo fingir, não consigo ‘ah, deu, deixa assim’. Não sou assim na vida e não vou ser assim aqui dentro. Quando ele chega no lugar, eu me sinto incomodado e saio. Ele percebeu isso. Quando ele puxa uma música e todo mundo canta, eu não canto. Eu sou assim, eu tenho vergonha na cara”.