Sarah, umas das emparedadas da semana, está no Quarto Colorido arrumando as malas. A sister enfrenta Kerline e Rodolffo no primeiro Paredão do BBB21. A sister entrou na berlinda após João Luiz atender o Big Fone e indicá-la. Kerline e Rodolffo foram indicados, respectivamente, pelo Líder e pelo voto dos seis brothers imunes – Fiuk, Projota, Arthur, Lumena, Juliette e Viih Tube.