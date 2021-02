Em discussão com Nadine Bastos, Mauro Cezar diz: ‘Vocês erravam no campo, agora erram na TV’

A comentarista de arbitragem do ‘Grupo Globo’ e ex-‘bandeirinha’ Nadine Bastos teve uma discussão ríspida com o jornalista Mauro Cezar Pereira nas redes sociais, sobre o lance de pênalti a favor do Internacional, que foi marcado já no fim da partida contra o RB Bragantino. O Colorado converteu a cobrança, chegou a nove vitórias seguidas e se mantém isolado na liderança do Brasileiro.

– Red Bull Bragantino já perdeu para o Palmeiras no jogo do “ponto cego” do VAR, hoje o árbitro não marcou pênalti e o VAR intervencionista da CBF entrou em ação. A bola tocou vá barriga de Weverton. Segunda vitória do Inter com pênalti, um aconteceu, outro não – disse. Mauro, que foi respondido por Nadine.

– Isso na sua interpretação da regra né? – questionou a comentarista do ‘SporTV’.

Acho que a interpretação está correta, de acordo com o conteúdo disponibilizado no site da CBF – disse, Mauro, printando a parte do site da CCBF que trata sobre o caso.

Nadine então, deu sua interpretação e sugeriu que Mauro estudasse arbitragem.

– Isso se não tiver um movimento adicional. Mas fique com sua interpretação, respeito. Mas se quiser fazer curso de arbitragem recomendo também! – disse Nadine.

Mauro, então, afirmou que ex-árbitros e assistentes que erravam em jogos agora erra na TV e complementou sugerindo que Nadine também estudasse.

– Não mudam nada, vocês, ex-árbitros e bandeiras. Erravam no campo, agora quando erram na TV não admitem. Lamento, Nadine, apelou. Mas se quiser fazer curso de jornalismo, estágio, aprender um pouco sobre a profissão para lidar corretamente com a comunicação, recomendo também.

Após esse último comentário de Mauro, Nadine apagou as respostas anteriores e ocultou a conta dela no Twtter.

Começo do diálogo entre os dois (Foto: Reprodução/Twitter)

Segundo parte da conversa (Foto: Reprodução/Twitter)