Em jogo com três pênaltis e ‘gol relâmpago’, Santos marca nos acréscimos e empata com o Grêmio

Em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Santos empataram, na Arena do Grêmio, por 3 a 3, em jogo eletrizante. Diego Souza, Jean Pyerre e Pepê marcaram para o time da casa, Kaio Jorge, Arthur Gomes e Madson fizeram para os visitantes. Essa foi a primeira partida do Peixe após a derrota na final da Libertadores para o Palmeiras.

Com o empate, o Imortal vai aos 53 pontos, iguala Palmeiras e Fluminense na pontuação e segue em 7º lugar. Já o Santos permanece longe G7. No momento, o Peixe está em 11º, sete pontos atrás da zona de classificação para a Libertadores.

Primeiro tempo movimentado na Arena do Grêmio

Nos minutos inicias, a equipe da casa fez ótima tabela pela esquerda. A bola sobrou para Diogo Barbosa, mas o lateral chutou por cima do gol.

Apesar do bom início dos gremistas, foram os visitantes que abriram o placar. Em rara jogada individual de Luan Peres, o zagueiro saiu da defesa para o ataque, driblou Rodrigues, invadiu a área e rolou para Kaio Jorge chutar sem goleiro e anotar o gol santista.

O Grêmio controlava a posse, mas não conseguia furar a defesa do Santos, que se organizava atrás da linha do meio campo e apostava nos contra-ataques com Lucas Braga e Arthur Gomes.

Quando conseguiu, o Imortal chegou ao gol. Após bom passe de Jean Pyerre, Pepê saiu de frente com John e disputou espaço com Pará. O lateral tocou no atacante e Wilton Pereira Sampaio assinalou pênalti, Na cobrança, Diego Souza bateu no meio do gol, empatando a partida.

Na sequência, o Peixe quase voltou à frente no placar. Felipe Jonatan acertou cruzamento para Arthur Gomes. O atacante mandou de cabeça, e Vanderlei se esticou para mandar para escanteio.

Grêmio vira mas sofre o empate nos minutos finais

O Grêmio voltou ligado após o intervalo e, com 40 segundos de jogo, Pepê percebeu que a zaga do Santos estava desorganizada, achou Jean Pyerre livre pela esquerda. O meia bateu com estilo, virando a partida para os gaúchos.

O sistema defensivo do Peixe novamente deu espaço, e o Imortal chegou ao terceiro gol. Em boa jogada coletiva, onde a bola passou por quase todos os atletas gremistas, Lucas Silva encontrou Pepê. Livre, ele chutou rasteiro, ampliando a vantagem gaúcha com menos de 10 minutos na segunda etapa.

Apesar dos gols sofridos, o Santos esboçou uma reação. Após cruzamento, Sandry cabeceou e a bola bateu no braço de Matheus Henrique. Wilton Pereira Sampaio assinalou penalidade máxima. Arthur Gomes converteu e deixo o Peixe vivo na partida.

Precisando de um gol para empatar, o Peixe saiu mais ao ataque e o Grêmio colocou mais jogadores de velocidade para tentar acabr com a partida nos últimos 15 minutos.

Aos 41 minutos, Sandry cometeu falta em Matheus Henrique, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mesmo com um homem a menos, os visitantes buscaram o empate.

Em cobrança de escanteio, Luiz Fernando subiu com o braço aberto e o VAR recomendou a revisão do lance. Wilton Pereira Sampaio analisou e decidiu dar pênalti. Madson converteu e deixou tudo igual.



FICHA TÉCNICA

Grêmio 3 x 3 Santos

Local: Arena Grêmio, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 3/2/2021, às 16h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA-GO)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

GOLS – Kaio Jorge (0-1, aos 7’/1ºT), Diego Souza (1-1, aos 36’/1ºT), Jean Pyerre (2-1, aos 1’/2ºT), Pepê (3 -1, aos 7’/2ºT), Arthur Gomes (2-3, aos 21/2ºT) e Madson (3-3, aos 50/2ºT)

CARTÕES AMARELOS – Grêmio – Kannemann (20’/2ºT), Diego Souza (23’/2ºT), Matheus Henrique (39’/2ºT) Victor Ferraz (46’/2ºT) Santos – Sandry (13’/1ºT e 41’/2ºT), Madson (24’/2ºT)

CARTÃO VERMELHO – Santos – Sandry (41’/1ºT)

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz (David Braz, 46’/2ºT), Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Thaciano, 37’/2ºT) e Matheus Henrique; Alisson (Luiz Fernando, 30’/2ºT), Jean Pyerre (Maicon, 30’/2ºT) e Pepê; Diego Souza (Ferreira, 37’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

SANTOS

John; Pará (Vinícius Balieiro, 13’/2ºT), Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Ivonei, 35’/2ºT), Sandry e Jean Mota (Madson, 1’/2ºT); Lucas Braga, Kaio Jorge e Arthur Gomes (Ângelo, 49’/2ºT).