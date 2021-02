Em jogo emocionante, Barcelona empata nos acréscimos, vira na prorrogação e segue na Copa do Rei

O Barcelona está na semifinal da Copa do Rei. Nesta quarta-feira, os catalães foram à Andaluzia para enfrentar o Granada, pelas quartas de final, no Estádio Nuevo Los Cármenes, e venceram por 5 a 3 na prorrogação após empate em 2 a 2 no tempo normal. Kenedy, Soldado e Vico fizeram para os donos da casa, enquanto Aarón (contra), Alba, Griezmann e De Jong marcaram para o Barça.

BRILHO BRASILEIRO

Enfrentando um dos maiores times do mundo, o Granada soube suportar a pressão do Barcelona e foi letal quando chegou ao ataque. Aos 32 minutos, Alberto Soro tocou para dentro da área e o brasileiro Kenedy, revelado no Fluminense, bateu para abrir o placar. Logo em sequência, o brasileiro quase marcou novamente, mas chutou para fora.

ALTA PATENTE

No início da etapa final, o atacante Soldado marcou o segundo gol do Granada, que quase definiu a vitória do time da Andaluzia. Montoro acertou lindo lançamento para o atacante de 35 anos, que ficou cara a cara com Ter Stegen e tocou no canto do alemão para balançar as redes catalães.

PRESSÃO

O Barcelona, desde o início do jogo, pressionou o Granada, mas teve dificuldades para balançar as redes. No primeiro tempo, Messi quase marcou lindo gol de falta, mas parou em grande defesa do goleiro Aarón. Na etapa final, o clube teve outras três grandes chances. Trincão e Dembélé pararam no travessão, e Griezmann, de bicicleta, viu Aarón fazer outra bela defesa.

TUDO IGUAL

Quando tudo parecia perdido, o Barcelona ressurgiu no fim. Aos 42 minutos do segundo tempo, Messi lançou Griezmann, que tentou passe para o meio. A bola acertou a trave, bateu no goleiro Aarón e morreu no fundo do gol. Aos 46, em lance igual ao anterior, Messi lançou novamente para Griezmann, que escororou para o meio, e Jordi Alba apareceu de cabeça para deixar tudo igual.

PRORROGAÇÃO

​A prorrogação seguiu o ritmo frenético do jogo e o Barcelona virou a partida aos dez minutos. Alba cruzou da esquerda, e Griezmann subiu bonito para virar. Em seguida, porém, Neva sofreu pênalti de Dest e Vico empatou de novo. No segundo tempo, Messi arriscou de fora da área aos três minutos, Aarón deu rebote, e De Jong completou para fazer o quarto. Aos oito minutos, Griezmann, o craque do jogo, retribuiu presente e Alba fechou a conta.

SEQUÊNCIA

​Com a vitória, o Barcelona se junta a Sevilla e Levante, e está na semifinal da Copa do Rei. Nesta quinta-feira, Real Betis e Athletic Bilbao definem a última vaga antes do sorteio, que acontece na sexta-feira.