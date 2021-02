em jogo espetacular, Barcelona sai perdendo por 2 a 0, busca empate no fim, consegue virada heroica na prorrogação e se classifica

O Barcelona conseguiu uma classificação heroica na Copa do Rei. Jogando contra o Granada, os catalães saíram perdendo por 2 a 0, meteram três bolas na trave, conseguiram dois gols no fim e, na prorrogação, venceram por 5 a 3 e estão nas semifinais da competição.

A primeira etapa foi marcada por uma grande pressão inicial do Barcelona. No entanto, quem aproveitou foi o Granada, que marcou com o brasileiro Kenedy.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Aos sete minutos, Messi já apareceu e finalizou para a defesa de Escandell. Na sobra, Pedri pega o rebote, arrisca, a bola quica e sai por cima do travessão.

Aos 19 minutos veio a primeira chance do Granada. Soldado recebeu lançamento, cruzou e Puertas cabeceou e por pouco não marcou.

Quatro minutos depois, Messi voltou a aparecer. Em cobrança de falta, o argentino colocou a bola no ângulo e Escandell saltou para evitar o primeiro do Barça.

Quem não faz, leva. Aos 32, o Barcelona saiu errado, Soro recuperou, fez boa jogada pela direita e cruzou para Kenedy completar para as redes.

Aos 35, quase o brasileiro faz o segundo. Kenedy recebeu pela esquerda e bateu cruzado, mas a bola saiu com perigo.

Segundo tempo

A etapa final recomeçou e logo o Granada ampliou o placar. Com um minuto, Griezmann errou passe no campo de ataque, Montoro lançou para Soldado nas costas de Umtiti, ficou cara a cara com Ter Stegen e aumentou a vantagem.

Aos 15, Messi seguia tentando mas parava em Escandell. O argentino tabelou com Trincão e bateu colocado. O goleiro do Granada voou e evitou o gol do craque.

Um minuto depois, o argentino serviu Trincão, que bateu e viu a bola explodir no travessão do Granada.

O Barcelona seguia pressionando. Aos 36, após bate-rebate na área, Griezmann emendou uma bicicleta e Escandell salvou o que seria um golaço.

Aos 41, foi a vez do goleiro do Granada contar, mais uma vez, com a sorte. Dembélé arriscou de fora da área e bola explodiu no travessão.

Um minuto depois, a pressão surtiu efeito. Messi lançou Griezmann, que se esticou todo, viu a bola bater na trave, no goleiro e entrar para recolocar o Barcelona no jogo.

A trave jogada com o Granada. Aos 44, Messi arrancou, finalizou da entrada da área e viu a bola, pela terceira vez na partida, acertar o poste do Granada.

Mas, quatro minutos depois do primeiro, veio o empate. Messi novamente serviu Griezmann, mas, dessa vez, o francês ajeitou para Alba, que chegou completando para as redes.

O Granada quase jogou um balde de água fria nos catalães. Aos 48, Suárez recebeu nas costas de Araújo, saiu na cara de Ter Stegen, bateu cruzado, mas a bola foi para fora. Com o empate, a partida foi para a prorrogação.

Prorrogação

Aos cinco minutos, Messi fez boa jogada e bateu cruzado. Novamente, Escandell salvou o Granada. Um minuto depois, Escandell salvou os mandantes de novo. Após cruzamento, Braithwaite subiu mais alto e parou na defesa do goleiro.

O Barcelona virou a partida aos nove minutos da primeira etapa do tempo extra. Após cruzamento de Alba, Griezmann subiu mais alto que todo mundo para fazer o seu segundo na partida, o terceiro dos blaugrana.

Não teve tempo para comemoração. Aos 11, Neva sofreu carga de Dest na área e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Vico deixou tudo igual.

Com dois minutos do segundo tempo da prorrogação, o Barcelona fez o quarto. Messi arriscou de fora da área, o goleiro do Granada deu rebote e de Jong fez.

O gol da classificação veio aos sete minutos. Após Messi quase marcar, a bola sobrou para Griezmann, que cruzou para Alba pegar de primeira e fazer um golaço.

Granada 3 x 5 Barcelona

GOLS: Granada: Kenedy, Soldado e Vico; Barcelona: Griezmann (2x), Alba (2x) e de Jongg

GRANADA: Escandell; Díaz (Foulquier), Duarte, Sánchez e Neva; Brice (Pérez), Montoro, Puertas (Vallejo), Soro (Vico), Kenedey (Machís); Soldado (Suárez). Técnico: Diego Martínez.

BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto (Dest), Umtiti (Braithwaite), Araújo e Jordi Alba; De Jong, Busquets (Puig) e Pedri (Lenglet); Messi, Griezmann e Trincão (Dembélé). Técnico: Ronald Koeman.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

– Soldado marcou seu 2º gol contra o Barcelona na carreira

– O Barcelona finalizou 36 vezes e 20 foram no gol

– O goleiro do Granada fez 14 defesas

– O Barcelona colocou 3 bolas na trave

Próximos jogos

Agora, as duas equipes voltarão a campo pelo Campeonato Espanhol.

Sábado, 6/2, 10h*, Levante x Granada

Domingo, 7/2, 17h*, Betis x Barcelona

*horário de Brasília