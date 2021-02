Emily Em Paris: Lily Collins fala sobre romance na 2ª temporada da série

A atriz Lily Collins, intérprete de Emily na série Emily Em Paris, da Netflix, concedeu uma entrevista ao site Deadline falando sobre o que esperar da personagem na 2ª temporada no quesito romance.

No primeiro ano da série, Emily teve um pequeno flerte com seu vizinho, o chefe de cozinha Gabriel, interpretado por Lucas Bravo. Contudo, foi revelado que ele tem um relacionamento com Camille, papel de Camille Razat, que, inclusive, é amiga da protagonista.

Sobre o tema, Collins disse que não vê um futuro certo para Emily no âmbito romântico. Apesar de não saber o que os escritores têm em mente para a próxima temporada, ela afirma acreditar que ainda há muito o que explorar na vida amorosa da personagem, mesmo que a conexão com Gabriel ainda exista.

A atriz completa expressando entusiasmo em relação ao campo da amizade para Emily. Agora que Mindy, interpretada por Ashley Park, se mudou para o seu apartamento, muitas possibilidades se fazem presentes.

A primeira temporada, disponível no streaming, foi focada nas interações de Emily com seus colegas de trabalho e pessoas que ela conheceu desde que chegou em Paris. Porém, Lily Collins espera que, para o próximo ano, o público possa aprender sobre o passado da personagem.

Ela garante que, ainda que não saiba exatamente o que esperar, tem a certeza que o enredo será repleto de humor, aventura e, é claro, muita moda.

Lily Collins fala sobre as expectativas para a 2ª temporada de Emily em Paris

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Sobre a volta de Emily em Paris na Netflix, a equipe espera retornar em breve com os trabalhos.

A série foi renovada para a 2ª temporada em novembro. No entanto, não se sabe quando a produção da série será retomada.

Fique ligado para as próximas notícias sobre a 2ª temporada de Emily em Paris na Netflix!