Os três emparedados, Sarah, Kerline e Rodolffo estão no Quarto Colorido e começa a tocar “Eu mereço ser Feliz”, do cantor Mumuzinho. O trio começa a cantar e a dançar. Rodolffo se emociona e as sisters abraçam o cantor sertanejo. Karol Conká e Carla Diaz que também estão no quarto se juntam ao trio.