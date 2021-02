Entenda por que a eliminação de Lumena é necessária para o jogo · .

A presença de Lumena Aleluia no BBB21 tem deixado muitos participantes acuados. Desde que a psicóloga criticou a brincadeira feita por alguns homens com a maquiagem de uma ação de publicidade, pelo menos metade da casa passou a tomar cuidado com suas atitudes, falas e aproximações.

Lumena levantou uma pauta necessária e importante ao falar sobre o preconceito e a ridicularização de pessoas trans. Ela foi ouvida, entendida e aplaudida pelos demais confinados. No entanto, a reação dos colegas parece ter dado confiança para a baiana se sentir à vontade demais para classificar o que é grave e o que não é, o que pode e o que não pode.

No dia seguinte, por exemplo, a psicóloga afirmou que Juliette Freire fez uma coisa “muito grave” ao tirar seu “direito de se expressar sobre a casa” ao demorar para realizar seu raio-x no confessionário. A partir disso, a paraibana passou a ser julgada pela maioria dos brothers como egoísta, maldosa e inconveniente, o que a deixou com medo de falar qualquer coisa.

Outro exemplo de que os participantes estão com medo de se expressar foi quando Arthur Picoli perguntou a ela como deveria se comportar com a fantasia de bailarina –ele havia sido castigado com o monstro e foi obrigado a usar a roupa feminina. Preocupado com o cancelamento e seguindo as orientações da DJ, o educador físico mal se mexia quando tinha que dançar.

Lumena dá bronca em Juliette na frente de brothers

O tom, a expressão e as palavras escolhidas por Lumena –além de sua luta e sua história de vida, que precisam ser respeitadas– passam aos outros a impressão de que ela tem total propriedade sobre o que está falando, mesmo quando problematiza questões banais como Juliette se imaginando líder ou Gilberto Nogueira usando uma frase sua.

Rodolffo Matthaus foi um dos únicos que discordou da maneira como ela falou sobre o episódio da maquiagem. Ele acabou indicado ao primeiro paredão, votado pelo grupo dos seis imunes, do qual Lumena fazia parte.

No último sábado (30), quando Carla Diaz tentou uma aproximação com a baiana, ela já estava em um pedestal tão alto que mal olhou para a cara da atriz, além de afirmar que a ex-chiquitita é quem tinha a obrigação de “se humanizar” e desfazer a imagem de artista, para criar uma relação com ela.

Como se não bastasse, Carla ainda levou uma bronca de Fiuk por tentar se aproximar de Lumena de uma forma que ele considerou forçada. “Eu me sinto pisando em ovos, me sinto deslocada”, desabafou ela. Esse é o sentimento de muitos participantes.

O medo do cancelamento fez com que o elenco buscasse aproximação e aprovação de Lumena a todo custo. Também ficaram inseguros para serem quem realmente são. E, se o elenco não se sente livre para mostrar quem é, acaba não criando conflitos, o que faz com que o jogo não saia do lugar.

Confira abaixo alguns dos momentos em que os participantes demonstraram medo de Lumena:

