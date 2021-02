Escrever pode ser mais fácil do que imagina

Produção de textos é uma dificuldade para muitos estudantes. Porém, escrever sobre determinado assunto de maneira clara para que o leitor consiga compreender o objetivo do texto não é uma tarefa difícil. Requer apenas dedicação, empenho e o conhecimento de algumas regras.

Elaborar bons textos é fundamental para quem deseja se destacar nos estudos e até mesmo na vida profissional. Para os estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a redação é decisiva na classificação para uma vaga na universidade tão sonhada. Uma vaga de estágio também pode ser definida a partir da produção de texto.

A produção de textos bons perpassa pelos seguintes itens: entender a importância da leitura, conhecer a estrutura e os tipos de textos.

Importância da leitura para produção de textos

Muitos já devem ter escutado que quem lê muito escreve bem. Essa afirmação tem fundamento por diversos motivos. O hábito da leitura ajuda no desenvolvimento da capacidade de observação e interpretação.

Ao ler sobre determinado assunto, a pessoa busca compreender e analisar aquilo que foi colocado no texto, o que o autor quis dizer com aquelas ideias. Consequentemente, uma opinião é formada. Se concorda ou não concorda e o porquê surgem de maneira involuntária. Essa capacidade analítica e argumentativa também vai se desenvolvendo por meio da leitura.

Outro benefício de quem lê é a aquisição de novos conhecimentos. Ao ler um livro de ficção, por exemplo, é possível aprender termos relacionados à tecnologia; uma revista sobre games proporcionará ao leitor conhecer novidades que estão sendo discutidas em várias partes do mundo; uma matéria sobre moda e beleza levará ao leitor a conhecer o que é tendência em outros países, mas também particularidades de outras culturas.

Todas essas informações novas serão importantes no momento da produção de textos. Ao escrever sobre determinado assunto, será possível elaborar ideias com um conteúdo mais atrativo e relevante. Portanto, não há como negar que a leitura tenha um papel fundamental para a produção de textos de qualidade. Criar o hábito de ler sobre assuntos variados, como o que está sendo abordado nos principais jornais e revistas, bem como o tema dos principais diálogos nas redes sociais é crucial para conseguir desenvolver bem a escrita.

Tipos de textos

Para a produção de textos é importante também conhecer os tipos e as especificidades de cada um. São eles:

– Descrição: é o tipo de texto que descreve situações, pessoas, objetos, animais, lugares. É o caso das biografias, diários e relatos.

– Dissertação: usado quando se quer apresentar uma argumentação sobre determinado tema. Na dissertação, o autor emite sua opinião de forma implícita e indireta e pode usar, por exemplo, de dados e pesquisas para embasar seus argumentos.

– Narração: é utilizado quando se deseja narrar fatos, acontecimentos, histórias ou pessoas. Alguns elementos que não podem faltar nesse tipo de texto são espaço, tempo e personagens. Além disso, pode ser escrito em 1ª pessoa (eu/singular ou nós/plural) ou em 3ª pessoa (ele/singular ou eles/plural).

Estrutura dos textos

Além do hábito da leitura e dos tipos de texto, é importante saber de que forma estruturar as ideias no papel. Como iniciar, o que deve colocar no meio do texto e de que maneira concluir também é fundamental para que o texto não fique confuso e seja bem compreendido por todos.

A primeira coisa vista em um texto é o título. Nele já pode ser possível identificar o tema abordado. Ele pode ser definido tanto antes de iniciar a produção de conteúdo, como ao final de tudo. Vai depender da escolha de cada um. O mais importante com relação ao título é que ele consiga atrair para a leitura do texto.

Logo após o título vem a introdução. Como o próprio nome diz, é a parte inicial que deve introduzir a ideia central do autor. Ao ler essa primeira parte do texto, o leitor conseguirá ter uma noção geral sobre o tema que será abordado e qual o foco dado para aquele assunto.

Usar a criatividade e elementos que mostrem a relevância daquele assunto, como por exemplo, de que forma causará impacto na vida do próprio leitor, pode ser uma dica que prenderá a atenção.

Depois da introdução, vem o desenvolvimento. É nessa parte que estarão todos os argumentos e explicações sobre o tema. Nos textos dissertativos, por exemplo, poderá conter fatos de conhecimento geral ou dados estatísticos. Nas narrações, será a parte que apresentará o desenrolar dos acontecimentos. Já nas descrições, trará a caracterização os detalhes, seja de pessoas, objetos ou lugares.

A conclusão é a parte final do texto que deve conter um resumo geral de tudo que foi apresentado e pode apresentar também uma solução para os pontos que foram abordados. Nas provas de vestibular, quando o limite estabelecido for de 30 linhas, essa estrutura pode ser dividida assim:

– Introdução: cinco linhas em média

– Desenvolvimento: 14 a 18 linhas

– Conclusão: quatro a seis linhas.

Fique craque na produção de textos

Em suma, a produção de textos requer conhecimento sobre as principais regras (tipos de textos e estrutura) e leitura (que desenvolverá a criatividade e a capacidade argumentativa).

Então, depois disso, a melhor forma de saber se essas informações foram realmente assimiladas é praticar. Ao escrever de acordo com essas regras, será fácil produzir um texto coerente, interessante e atrativo.