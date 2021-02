“Espero voltar para meu clube do coração”

Diego Pituca se despediu do Santos nesta segunda-feira. O meio-campista foi à Vila Belmiro e CT Rei Pelé com seus familiares e recebeu uma homenagem da diretoria do Peixe.

“Sua identificação com o Santos é tanta que sua estreia foi num dia 14 de abril, aniversário do clube. Nas suas horas de folga fazia questão de acompanhar os jogos das Sereias da Vila e da base. Você chegou no time sub-23, conquistou seu espaço e nas últimas duas temporadas foi quem mais vestiu a camisa do Santos. 155 jogos de muita raça, determinação e amor ao manto sagrado. Obrigado pelo respeito que sempre teve pelo Santos e que seu adeus seja um até breve”, diz o clube na placa entregue ao jogador.

Pituca jogará pelo Kashima Antlers. Antes de ir para o Japão, porém, ele aguarda pelo visto de trabalho e a data da passagem. Os próximos dias serão em Mogi Guaçu, sua cidade natal.

Diego Pituca tem 28 anos e foi negociado por 1,6 milhões de dólares (R$ 8,1 mi). O dinheiro, inclusive, já está na conta do Peixe. O valor equivale a 50% dos direitos econômicos pertencentes ao Alvinegro.

Pituca disputou 155 jogos, com oito gols marcados. Ele chegou em 2017 do Botafogo-SP para o time B e foi promovido ao elenco profissional no ano seguinte.

“Passa muita coisa na cabeça. Vi a Vila, o campo, tenho nem palavras para falar. Estou muito emocionado, de verdade. Todos sabem o carinho por esse clube e estou muito triste por ir embora. Foram meus melhores momentos no futebol”, disse Diego Pituca.

“Não é um adeus, é um até logo. Espero voltar. Cumprir meu contrato e voltar para meu clube do coração”, completou.