O Vasco foi derrotado nesta quinta (4) pelo Flamengo por 2 a 0 no Maracanã e segue embolado na luta contra o rebaixamento. No entanto, o técnico Vanderlei Luxemburgo não vê a derrota como surpreendente.

Em entrevista coletiva após o confronto, o treinador do Vasco afirmou que, apesar de querer ganhar por conta da rivalidade, a derrota para o Rubro-Negro é considerada normal.

“Jogo do Flamengo você descarta, claro que você quer ganhar pela rivalidade, por tudo que envolve um clássico Flamengo e Vasco, mas o Flamengo está brigando por outro patamar. Temos o jogo com o Fortaleza em casa, próprio Inter em casa”.

Com a derrota, o Vasco segue com 37 pontos e permanece na 15ª colocação. Na próxima rodada, os comandados por Luxemburgo encaram o Fortaleza, às 19h15, na Arena Castelão.

Vanderlei Luxemburgo, técnico do Vasco, na partida contra o Flamengo pelo Brasileirão Alexandre Durao/Codigo 19/Gazeta Press

Com a vitória sobre o rival carioca e o empate do Internacional na Arena da Baixada contra o Athletico-PR por 0 a 0, o Flamengo viu a vantagem do Colorado cair de quatro para dois pontos.



Dessa forma, os comandados por Rogério Ceni voltam a depender somente de si para conquistarem o título, já que encaram o Inter no Maracanã, em confronto direto na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A próxima partida do Flamengo é contra o Red Bull Bragantino, no domingo (7), às 20h30, em Bragança Paulista. Já o Internacional recebe o Sport, na quarta (10), às 19h, no Beira-Rio.