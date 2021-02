‘Está longe da caricatura de menino arrogante’

A relação entre Neymar e Kylian Mbappé é tema de reportagem da revista “France Football”. Na reportagem, o jovem francês falou sobre a amizade com o brasileiro no PSG e reconheceu: “não é fácil” jogar ao lado do camisa 10. Não faltaram também elogios ao companheiro.

“Sempre acreditei que grandes jogadores foram feitos para jogar juntos”, disse Mbappé, relembrando que, desde sua chegada, tem claro que Neymar é o maior astro do time.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Isso ficou claro entre nós, está estabelecido desde o início: o Neymar é o centro do projeto, e eu estou aqui para ajudá-lo. Porque, quando chego, sou apenas uma estrela em ascensão que ainda deve se confirmar. Na hierarquia, estou atrás dele e até do Cavani na época.”

Hierarquia do vestiário à parte, Mbappé reforça o quanto se dá bem com o brasileiro. “Neymar está muito longe da caricatura de um menino arrogante que não quer crescer. Quando você tem 18 anos e entra em um vestiário desses, nunca é fácil. Nesses grandes clubes, o sucesso é 60% seu futebol e 40% sua adaptação no vestiário”, analisa o francês.

Neymar e Mbappé concedem entrevista coletiva Getty Images

Mbappé acrescenta que Neymar foi fundamental para que ele fosse acolhido no time. “Que um jogador top te ajude a encontrar seu lugar em um ambiente assim, obviamente, ajuda.”

Caminhando para o quarto ano ao lado de Neymar, Mbappé acredita que a dupla ainda deve evoluir. “Estamos entre 70% e 80% do nosso potencial. Eu sei que podemos fazer ainda mais. A verdade é que, há três anos e meio, devido às nossas lesões, não jogamos juntos com tanta frequência.”



1 Relacionado

Ao responder, no entanto, se é fácil jogar com Neymar, o jovem francês foi sincero. “É lindo, é bom, mas não é fácil. Porque ele é muito exigente, seu jogo exige também que você esteja muito preparado mentalmente, sempre alerta”, justificou.

“Quando você compra um jogador como ele, você adquire também um nível de exigência que se reflete em todos os outros. Os ganhos se potencializam.”