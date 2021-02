‘Está muito satisfeito no Palmeiras’, diz Galiotte sobre Abel Ferreira, após sondagem do Olympique de Marselha

Poucos dias antes da estreia no Mundial de Clubes, o torcedor do Palmeiras ficou preocupado com uma sondagem do Olympique de Marselha, da França, pelo técnico Abel Ferreira.

Em Doha com a delegação, o presidente Maurício Galiotte garantiu que o treinador português está feliz no Alviverde.

“Ele está muito satisfeito aqui no clube. Outro dia, me disse que o Palmeiras entrega tudo que uma comissão técnica precisa, que o Palmeiras tem uma estrutura preparada, com ótimos profissionais, um grupo de atletas excelente e que ele está satisfeito com o projeto”, disse o mandatário alviverde, ao Sportv.

O Olympique de Marselha está sem técnico desde a saída do também português André Villas-Boas, que pediu demissão na última terça-feira.

O nome de Abel Ferreira ganhou força pelo grande trabalho feito no Palmeiras em apenas três meses, consagrado com a conquista da Conmebol Libertadores.

Abel Ferreira na chegada do Palmeiras ao Catar para o Mundial de Clubes Cesar Greco/Ag Palmeiras

O contrato do treinador com o Alviverde é válido até o fim de 2022.

O gigante do futebol francês também tem Jorge Sampaoli, do Atlético-MG, em sua pauta.

O comandante do Verdão está focado na disputa do Mundial de Clubes. No domingo, às 15h (de Brasília), o time paulista estreia contra o Tigres, do México, pelas semifinais do torneio.

O confronto será realizado no estádio Cidade da Educação, no Catar.