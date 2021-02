ESTÁGIO: SEMS ES recruta estudantes para cadastro de reserva

A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Espírito Santo (SEMS ES) está com inscrições abertas para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para estudantes do nível superior, que estejam matriculados nos cursos de Administração e Direito, e desejem atuar na sede da SEMS ES, localizada no bairro Santa Luiza, em Vitória (ES).

Quando contratados, os estagiários receberão bolsa-auxílio no valor de R$1.125,69, além de auxilio transporte de R$ 10 por dia. Para concorrer, além do curso superior, é preciso ter disponibilidade para trabalhar 30 horas semanais, cerca de 6 horas ao dia. Além disso, receberão auxílio transporte de R$10 por dia de estágio.

O programa de estágio terá duração de até dois anos, após a contratação, período no qual os estudantes terão contato com profissionais da área escolhida e vivenciarão, na prática, o conhecimento adquirido em sala de aula.

Como participar

Para participar do processo seletivo e concorrer a uma das vagas do cadastro de reserva, é preciso estar cursando a partir do 2º período. Os interessados devem preencher o formulário anexo no edital e enviá-lo diretamente para o e-mail [email protected]. É fundamental encaminhar uma cópia digitalizada dos documentos comprobatórios de inscrição – a lista completa está disponível também no edital de abertura.

Serão aceitas inscrições até 11 de fevereiro. Após esse prazo, os candidatos serão submetidos a uma entrevista e uma prova de conhecimentos, ambas de caráter eliminatório e classificatório, respectivamente. O órgão tem como objetivo identificar o perfil dos inscritos e a adequação às atividades a serem desenvolvidas no estágio.

