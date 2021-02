Nem o cuidado redobrado e o conhecimento de anos de noticiário fez Márcio Gomes escapar de um golpe. O jornalista da CNN Brasil admitiu que se deixou ludibriar por uma estelionatária que o contatou dizendo ser de sua operadora de cartão de crédito. Ela o alertou sobre uma suposta movimentação em seu nome. Assustado, o comunicador confirmou dados pessoais. Só depois entendeu que entregou suas informações de bandeja para farsantes. “Agora estou morrendo de medo”, admitiu.

O desabafo veio à tona nesta quinta-feira (4) durante o CNN 360°. Gomes fez uma entrada no telejornal para antecipar os assuntos do dia de seu CNN Prime Time. O vazamento gigantesco de um banco de dados nacional de dados foi anunciado como uma das pautas.

Gloria Vanique e Daniela Lima, então, interagiram com o colega sobre as informações confidenciais de 223 milhões de brasileiros que foram expostas. “Márcio, você já fez a consulta? Tem muita gente entrando nos sites para ver se acha. Tinha dado seu lá?”, questionaram.

“Não fiz a consulta ainda porque o site saiu do ar. Não está funcionando mais. E eu estou preocupado. Contando uma história pessoal aqui, no final de semana passada, eu estava em casa e meu telefone tocou”, iniciou.

Em seguida, ele deu detalhes de como os golpistas agiram do outro lado da linha. “Era uma mulher, falou o nome dela e falou: ‘Eu sou do cartão de crédito tal. Tentaram criar um novo cartão de crédito com seus dados. O senhor pediu um novo cartão?’. Falei que ‘não’. ‘Então, preciso que o senhor me confirme sua data de nascimento e o nome de sua mãe’. O bobo aqui confirmou”, confessou.

“Ela veio com uma história de um problema. E acho que você se empolga com o problema. ‘Opa, vamos tentar segurar esse problema’. Mas ela tinha esses dados, entendeu? Mas esse é um dos conselhos: nunca entregar nada. O banco nunca liga para você: ‘Oi, eu quero confirmar seus dados’. Mesmo que os dados estejam corretos. Você não deve confirmar”, alertou.

Gloria Vanique conversa com Márcio Gomes no CNN 360°: jornalistas caíram em golpe por celular

Daniela e Gloria lamentaram a situação do colega, que reconheceu temer pela exposição de suas informações. “Sempre tive esse cuidado. Mas para você ver, até eu caio nisso. Não que eu seja muito inteligente. Mas sempre tive esse cuidado e medo, mas cai”, disse.

“Estou morrendo de medo agora. O que pode acontecer com essa confirmação? O que pode ser feito com esses dados que confirmei? Eles são reais, é verdade e estão circulando por aí agora”, observou.

Gloria, por sua vez, revelou que certa vez foi vítima da mesma situação. “Márcio, se serve como alento. Eu também já caí”, declarou.

Ter os dados pessoais disponíveis no submundo da internet facilita a aplicação de fraudes e golpes. Esse é o receio do jornalista, que voltou a citar seu caso no CNN Prime Time.

Ao falar sobre os riscos do vazamento de dados, o comunicador alertou sobre os cuidados que o público deve ter. Entre reforçar senhas e desconfiar de sites suspeitos estava o aviso principal: nunca confirmar dados por telefone, e-mail ou WhatsApp.

“Já me ligaram para tentar pegar meu WhatsApp e isso é muito grave”, acrescentou o apresentador, que mais uma vez admitiu ter caído na lábia de criminoso mesmo ciente de todos os cuidados.

“Respondi [aos farsantes] por causa do medo que eu sempre tive de cair num golpe desse. E quando ela me falou ‘tentaram pegar seus dados’, meio que apaga todos esses cuidados que você sempre teve na cabeça”, analisou.

“Eles têm todos os nossos dados, ou seja, ele [o estelionatário] vai querer só confirmar isso agora para poder usar e fazer a coisa errada. E isso é terrível”, disse temeroso.

Confira vídeos do CNN 360° e CNN Prime Time: