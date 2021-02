Estudo lista países com a internet móvel mais cara do mundo

O acesso aos dados móveis tem-se tornado uma realidade cada vez mais comum ao redor do globo e, por conta disso, o Cuponation divulgou dados de um estudo mostrando quais são os países que têm a internet para celular mais cara ao redor do globo.

Quando procuramos inicialmente pelo Brasil na lista, vemos que o nosso país está na 36ª colocação ao pagar US$ 1,01 — cerca de R$ 5,37 em uma conversão direta sem taxas ou impostos levando em conta a taxa desta terça-feira (2) — por cada 1 GB utilizado.

(Fonte: Cuponation/Reprodução)Fonte: Cuponation

Apenas de curiosidade, a empresa Statista revelou que, em 2019, o tráfego de internet móvel foi de 7,2 GB ao redor do globo e, caso esse número fosse o mesmo, atualmente o brasileiro deveria pagar quase R$ 39 nesse acesso.

Os mais caros e os mais baratos

No caso dos países que pagam mais caro pelo giga da internet móvel, a ponta dessa tabela fica com Malawi (US$ 27,41), Benin (US$ 27,22), Chade (US$ 23,33), Iêmen (US$ 15,98) e Botsuana (US$ 13,87).

Já os mais baratos são Índia (US$ 0,09), Israel (US$ 0,11), Quirguistão (US$ 0,21), Itália (US$ 0,43) e Ucrânia (US$ 0,46).