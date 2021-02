Eugênio descobre que ‘jogou pedra na cruz’ e está encurralado · .

Eugênio (Dan Stulbach) descobrirá que tem um “carma” enorme em A Força do Querer. Depois de ter mantido um caso com Irene (Débora Falabella) e se livrado da amante, o advogado da novela das nove descobrirá que ela está grávida. Ele temerá que o filho seja seu mesmo e que a psicopata detone seu casamento com Joyce (Maria Fernanda Cândido) outra vez.

Nas cenas previstas para irem ao ar na próxima segunda (8), o pai de Ruy (Fiuk) receberá em seu escritório o resultado do exame de gravidez enviado pela arquiteta. Esperta, a golpista fará questão de fazer terror psicológico com o ex-amante ao mandar escrito no envelope que o documento é a prova de seu eterno laço com ele.

Logo após o engravatado abrir o documento, Silvana (Lilia Cabral) aparecerá para falar com o cunhado. A arquiteta será a primeira pessoa a saber sobre a gestação da psicopata e correrá para contar isso.

Porém, a inimiga de Garcia (Othon Bastos) conseguirá se antecipar. “Então, você já sabe?”, questionará a mulher de Eurico (Humberto Martins).

O marido infiel de Joyce tremerá da cabeça aos pés com a novidade: “É pegadinha da Irene? Só pode ser”, soltará, convencido de o ato ser mais uma farsa. “Tomara que seja, porque se não for…”, lamentará a mãe de Simone (Juliana Paiva), sem concluir a frase.

Silvana (Lilia Cabral) abrirá os olhos do cunhado

Contenção de danos

Silvana dará a certeza de que Irene tem uma carta na manga para ferrar com a vida do cunhado. “Essa história não acaba aqui. Vai chegar até a Joyce”, preverá a senhora. “Isso vai ter que parar, eu cheguei no meu limite”, desabafará o ricaço.

Sem saber se a golpista realmente está grávida de Eugênio, Silvana pressionará o homem a lhe contar a verdade. “Eu não tenho nada a ver”, retrucará o irmão de Eurico.

“Então, se você tá com muita certeza, é porque você se preservou. Ou então, confiou na pílula que ela tomou”, deduzirá a arquiteta, ainda dando o benefício da dúvida a Eugênio. Ele ficará com a pulga atrás da orelha. “Isso vai ter que parar, eu vou lá!”, decidirá o engravatado.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar com cenas inéditas no mês de março, após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

