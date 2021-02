Everton Cebolinha suspende conta nas redes sociais após sofrer ameaças da torcida

A pressão é grande no Benfica e deixa sequelas. O atacante Everton, ex-Grêmio, suspendeu sua conta no Instagram após a derrota do Benfica para o Sporting por 1 a 0, no clássico desta segunda-feira. O jogador não atuou pois está se recuperando da COVID-19.

Outro caso de suspensão de conta foi a do atacante Darwin, que disputou a partida. O jogador foi ameaçado por torcedores em comentários de publicações.

Essa situação só mostra a má fase vivida pelo time dirigido pelo Jorge Jesus, que se encontra na quarta colocação do Campeonato Português. A equipe vem de três jogos sem vencer no torneio e a pressão em cima dos jogadores e do técnico ex-Flamengo é grande.

Com a derrota, o Benfica está em quarto na tabela de classificação com 33 pontos. O líder é o Sporting, com 42.

Everton ‘Cebolinha’ durante jogo entre Benfica e Tondela, pelo Português Getty Images

O próximo jogo do Benfica é na sexta-feira, contra o Vitória de Guimarães, no Estádio da Luz.