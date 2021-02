Everton Ribeiro reafirma foco total no Flamengo e na briga pelo título e revela condição que o faria aceitar proposta para sair: ‘Aí sim vou analisar’

Entre os jogadores do atual plantel do Flamengo que receberam proposta para ir embora, o meia Everton Ribeiro concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (3), antes do clássico com o Vasco no Campeonato Brasileiro, nesta quinta (4), e falou sobre os mais diversos assuntos. Entre eles, sobre a possibilidade de aceitar uma proposta para deixar o Rubro-Negro.

Recentemente procurado pelo Al Nasr, dos Emirados Árabes, o jogador de 31 anos comentou sobre o assédio de outros clubes pelo futebol, mas deixou claro que o seu foco total é na briga pelo título do Brasileirão. O camisa 7 ainda revelou a condição que o faria aceitar deixar a equipe carioca.

“Realmente a gente sabe que nesse momento, quando a janela está fechando, não só eu, como alguns jogadores receberam propostas. É uma coisa normal do futebol. Mas meu pensamento é sempre no Flamengo. Independente do que vier para mim ou algum jogador, o Flamengo tem que ser bem servido. Tem que primeiro passar pela diretoria, para ver o que eles acham. Quando for uma proposta boa para todos, aí sim vou analisar e pensar em sair do Flamengo”, começou por dizer.

Em relação ao seu momento na temporada, Everton admitiu que não vinha bem nos últimos jogos, mas disse que o técnico Rogério Ceni e os seus demais companheiros o ajudaram a ter melhores atuações nas recentes partidas que fez pelo Flamengo.

“Quando você vai para a Seleção, a expectativa aumenta e a cobrança aumenta. Eu já estava preparado para isso, só que eu infelizmente me cobro muito. Quando as coisas não dão certo, o primeiro a querer melhorar sou eu. Eu sabia que em vários jogos não estava conseguindo fazer as coisas mais simples. Quando perde a confiança, você tenta fazer o simples e ainda assim eu estava errando. Mas junto com o Rogério e meus companheiros, que me deram apoio, eu botei na cabeça que tinha que melhorar e trabalhei para poder ajudar nesse momento. Fazendo gol, dando assistência. É o que eu espero fazer em campo para fazer a diferença”, prosseguiu.

Em relação à briga pelo título do Brasileiro, o meia rubro-negro deixou claro que conquistar a competição é o principal pensamento do grupo, apesar de todos terem ciência de que a missão não é tão fácil assim. Everton também comentou sobre o clássico.

“Pensamos muito no título. Sabemos que não é fácil, não depende só de nós mais. Temos que pensar jogo a jogo. E o próximo é esse contra o Vasco”, disse.

“Com certeza é um grande clássico, sabemos que eles redobram a atenção contra nós. Ano passado foi um exemplo. Temos que entrar atentos, pensando no nosso jogo para criar chances e fazer gols”, completou o jogador, que também falou do bom momento rubro-negro.

“Estamos em um momento bom, com confiança alta, sabendo o que fazer em campo. E em um momento importantíssimo”, finalizou.

Na sua quarta temporada com a camisa do Flamengo, Everton Ribeiro tem 52 jogos disputados e 10 gols marcados, o úlimo deles contra o Grêmio, em jogo atrasado da 23ª rodada do Brasileiro, e vencido por 4 a 2 na Arena.