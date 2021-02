Everton vence vence fora de casa o Leeds no sufoco e se mantém vivo na briga por Champions League

O Everton venceu o Leeds United por 2 a 1 e se mantém na briga por uma vaga na próxima Uefa Champions League. O jogo, válido pela 22ª rodada da Premier League, foi realizado em Elland Road, na quarta-feira (03/02).

Com o resultado, os Toffes somam 34 pontos e estão na quinta colocação. A equipe comandada por Carlo Ancelotti tem dois jogos a menos do que Liverpool (4º) e Leicester City (3º). Já o time treinado por Marcelo Bielsa estacionou nos 29 pontos, na 11ª posição.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

No Everton, Richarlison teve uma atuação apagada e foi substituído aos 38 minutos do segundo tempo, enquanto Bernard não saiu do banco de reservas.

O Leeds teve mais posse de bola e volume de jogo no primeiro tempo, mas levou perigo apenas em jogadas de bolas paradas. Apesar disso, foram os visitantes que fizeram dois gols em ataques letais.

Aos oito minutos, o Everton fez grande jogada pela esquerda e Digne cruzou na medida para Gylfi Sigurðsson completar para o fundo das redes.

Jogadores do Everton comemoram gol contra o Leeds Michael Regan/Getty Images

A resposta dos donos da casa veio aos 19. Após jogada ensaiada, Alioski acertou um lindo chute, mas a bola explodiu na trave direita do goleiro Olsen. O castigo veio aos 25, em uma cobrança de escanteio pela esquerda com Sigurðsson. A bola foi desviada dentro da área, e Calvert-Lewin apareceu sozinho para cabecear para o gol. Foi a 16ª vez que o atacante balançou as redes na temporada.

O Leeds voltou mais ligado do intervalo e diminuiu aos dois minutos do segundo tempo. Depois de disputa pela bola, o brasileiro Raphinha completo de pé esquerdo no canto direito, sem chances para Olsen. Foi o quarto gol do jogador em 17 jogos oficiais.

Os donos da casa pressionar até o apito final, mas pararam nas grandes defesas do goleiro sueco Olsen, ex-Roma.

Classificação

Leeds United, 11º lugar, 29 pontos

Everton, 5º lugar, 36 pontos

Próximos jogos

Agora, as duas equipes voltarão a campo pela Premier League.

Segunda-feira, 08/02, 17h*, Leeds United x Crystal Palace

Sábado, 06/02, 17h*, Manchester United x Everton

*horário de Brasília