Ex-craque argentino revela ‘segredos’ de Jorge Jesus que agora aplica como técnico

Nome forte do futebol argentino durante os anos 2000, o ex-meio-campista Pablo Aimar está no início de sua carreira como treinador. E, mesmo tendo trabalhado com inúmeros técnicos, um em especial é quem o inspira: Jorge Jesus.

Em entrevista ao portal ‘The Coaches Voice’, Pablo Aimar contou como a presença do português foi impactante em sua carreira e como tem o atual treinador do Benfica como um dos ‘professores’ para a nova profissão. Atualmente, Aimar é técnico da seleção argentina sub-17.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“O Jorge Jesus é alguém que tenho muito presente. Uso as suas reflexões agora que treino mais novos. Por exemplo, quando algum deles me diz ‘a bola não me chega’, aí digo-lhes algo que ele dizia sempre ‘os grandes jogadores não têm ansiedade’. Obviamente não se escondem, mas não são ansiosos. Por isso, os que conseguem estar tranquilos em campo fazem uma diferença enorme. Os que escolhem bem o ‘quando’: o quando mover-se, quando ir para o espaço, quando aproximar-se, quando tocar e não estar ansioso. Tudo isso tem a ver com paciência. Lembro-me sempre disso que ele disse”, disse o argentino.

“Gostava de treinar com ele e gostava dos exercícios, as suas explicações. Gostava da paixão com que vivia o futebol. Aprendi com ele e uso muitas coisas suas no meu papel de treinador, com a sua explicação dos exercícios. Dizia-nos sempre ‘quem inventou isto foi por alguma razão’. Ao futebolista poucas vezes lhes explicam por que fazia determinado exercício e essa explicação te leva a fazê-lo melhor. Você faz bem feito e vai para casa satisfeito, é inevitável. Nós jogamos futebol por isso, pela sensação que vem depois, o durante e o depois”, elogiou Aimar.

Jorge Jesus foi técnico de Pablo Aimar no Benfica durante o período de 2009 e 2015, quando esteve à frente do time português. Ao todo, foram nove títulos conquistados à frente das Águias. O meia argentino ainda relembrou a parceria que teve com o conterrâneo Javier Saviola no Benfica e relembrou como Jorge Jesus gostava da dupla.

“Também me ajudaram nesses exercícios os zagueiros e coisas do senso comum. Houve um dia, no seu primeiro ano, que chegou e me viu a jogar com o Javier Saviola. Ele gostava muito dessa sociedade. Estávamos no treino e ele encerrou depois de fazermos uma jogada. Aí virou-se para nós e disse: ‘Agora com estes jogadores todos vão ver que eu sou um bom treinador’. Gostei muito de trabalhar com ele”, encerrou o argentino.