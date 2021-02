Ex-vascaíno Ramon elogia Palmeiras e avalia possível confronto com Bayern

O trabalho de Abel Ferreira à frente do Palmeiras vem rendendo elogios de outros treinadores. Em participação no programa Mesa Redonda, o ex-técnico do Vasco, Ramon Menezes, elogiou o português pela campanha no torneio continental.

“Uma grande equipe, grande treinador, com humildade muito grande de reconhecer o trabalho de todos. Ele falando do Luxemburgo foi muito legal. Ele falou de ter deixado a família, é isso que acontece quando a gente vive de verdade o que gostamos, o que amamos”, declarou.

Segundo Ramon, o Palmeiras pode competir com o Bayern de Munique pelo título do Mundial de Clubes, e muito se deve a seu treinador: “Eu acho que o Palmeiras tem um treinador muito inteligente, um cara estudioso. O Abel sabe muito bem o que fazer diante de todos os adversários”.

Por fim, Ramon contou sobre sua saída do Vasco da Gama ainda no primeiro turno do Brasileirão. “Criou-se uma expectativa muito grande no começo do campeonato, já estava no clube há dois anos e tive oportunidade de trabalhar com grandes profissionais, como Valentim, Luxemburgo e Abel Braga. Esse conhecimento fez com que o Vasco começasse o brasileiro muito bem, foram 13 jogos pelo Brasileiro. Mas, infelizmente, naquele momento em que oscilou, que é algo que acontece com todas as equipes, tínhamos que estar preparados. Fiquei muito chateado na época com a minha saída, mas fico na torcida para que o Vasco faça um final de campeonato muito bom”, completou.