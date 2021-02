Expresso do Amanhã 2×2: clima na Terra está esquentando (Recap)

Na 2ª temporada de Expresso do Amanhã (Snowpiercer), Layton, Melanie e o Sr. Wilford continuam se desentendendo. No novo episódio, uma troca de reféns e um convite para um jantar trouxeram revelações surpreendentes, além de uma descoberta científica que representa o futuro do Snowpiercer.

Mais detalhes do episódio 2×2 de Expresso do Amanhã

O episódio começa com Alex questionando Melanie sobre a amostra de neve que ela gostaria de estudar. As duas descobrem a presença de uma substância decisiva na composição. Com isso, Melanie sabe que o clima fora da locomotiva está mudando.

Enquanto isso, no Snowpiercer, Layton promove Bess a detetive do trem para que ela investigue o que aconteceu com uma fundista mutilada. Bess descobre que Lights foi machucada e teve dois de seus dedos cortados por um grupo não identificado. Então, ela começa a interrogar algumas pessoas que podem ter presenciado a agressão.

Zarah está ajudando a equipe médica quando encontra uma paciente desconhecida com queimaduras de 3° grau causadas pelo gelo. Ela reconhece a paciente como Josie (sim, ela está viva!) e quase acaba com a sua vida. Porém, ela fica com a consciência pesada e começa a refletir sobre contar ou não para Layton sobre sua amada. Afinal, os dois estão juntos de novo e prestes a terem um filho.

No Big Alice, o Sr. Wilford propõe uma troca de reféns – Melanie por Kevin – para conseguir entender melhor Layton e as fraquezas do Snowpiercer. Quando Kevin volta para a locomotiva adjacente, Wilford pergunta quais segredos foram revelados e Kevin admite ter mostrado que a população do Big Alice está faminta. Então, Wilford entrega uma lâmina para Kevin se suicidar.

De volta ao Snowpiercer, Melanie fala sobre a descoberta da neve para os maquinistas. Para testar sua teoria, eles enviam alguns balões com termômetros de temperatura na atmosfera e descobrem que, de fato, o clima na Terra está começando a esquentar. Mais uma surpresa de Expresso do Amanhã!

Então, a população do Big Alice é convidada para um jantar na 1ª classe, no qual Melanie revela a descoberta e os planos para entender mais sobre o clima fora da locomotiva. Wilford parece incomodado com a informação e sugere que Melanie deve ser a responsável pela missão de exploração, que consistirá em um mês fora do Snowpiercer. Ela concorda.

Enquanto Wilford está se despedindo dos tripulantes do Snowpiercer, Bess percebe que ele faz um aceno com apenas três dedos erguidos. Então, ela se lembra que apenas dois dedos de Lights foram cortados. O episódio termina com a insinuação de que Wilford tem infiltrados na Locomotiva desde sempre e Zarah contando para Layton que Josie está viva.

E aí, quais são suas teorias sobre a 2ª temporada de Expresso do Amanhã?