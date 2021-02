Fabricante de Ivermectina: “não é eficaz contra Covid-19”

A empresa fabricante de Ivermectina, a farmacêutica Merck, informou nesta semana que não há evidências científicas de que seu medicamento seja eficaz contra a Covid-19. Segundo a empresa, dados das pesquisas realizadas pelo laboratório não apontaram para benefícios no uso contra o vírus.

A nota da Merck vai contra uma série de pronunciamentos do presidente da República, que chegou diversas vezes a recomendar o uso da substância para tratamento precoce

Publicações compartilhadas mais de 1.000 vezes no Facebook pelo menos desde o último 21 de dezembro garantem que a ivermectina, um medicamento antiparasitário, “elimina 97% dos vírus dentro de células em 48h”. Essa afirmação, entretanto, apenas pode ser considerada verdadeira no caso de estudos de laboratório, realizados fora de um organismo vivo. Essa eficácia ainda não foi comprovada clinicamente em seres humanos.

Em postagens no Facebook (1, 2) e no Instagram (1, 2, 3) foi compartilhada a captura de tela do artigo do jornal Agora RN, de 8 de junho deste ano, em que se lê o título “Ivermectina elimina 97% dos vírus dentro de células em 48h’, diz infectologista Fernando Suassuna”, abaixo da foto de um homem falando no que parece ser um programa de rádio.

De fato, esse homem é o infectologista Fernando Suassuna, que preside o comitê científico municipal de combate à covid-19 da prefeitura de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, e tem se posicionado a favor do tratamento com ivermectina contra o novo coronavírus.

Segundo a fabricante de ivermectina, o medicamento é utilizado para tratar algumas infecções parasitárias em humanos e também em animais, embora sob outra fórmula. O remédio realmente tem sido objeto de estudos que procuram uma cura para a covid-19, mas ainda não há comprovação de que seja eficaz contra a doença.

