Fátima Bernardes é acusada de passar pano para assédio de Karol Conká no BBB21 · .

Fátima Bernardes foi acusada de passar pano para o assédio cometido por Karol Conká durante as investidas dela em Arcrebiano de Araújo, o Bil, na festa do BBB21 que rolou na madrugada desta quinta-feira (4). A apresentadora tratou a insistência da cantora de beijar o modelo como flerte, enquanto os internautas defenderam a ideia de que a abordagem se torna inapropriada depois da primeira recusa do rapaz.

“Na internet, isso [o beijo de Karol e Bil] está bombando por causa da insistência [dela]. Mas será que não é porque é muito mais incomum a gente ver a mulher em ação, em uma tentativa de conquista?”, questionou a jornalista em papo com a comentarista esportiva Ana Thaís Matosno Encontro.

A loira discordou de Fátima e reiterou as acusações de assédio. “Olha, se tiver um cara ali, insistindo, e você não quer, é incômodo. Quando é a mulher quem faz isso, a gente não está muito acostumado a acompanhar. Mas achei que ela ficou muito em cima”, opinou.

A apresentadora, então, continuou defendendo a ideia de que a rapper quis apenas se declarar para o educador físico. “Mas vale. O flerte partindo da mulher vale, né”, afirmou.

Ana Thaís concordou com a colega, mas ressaltou: “Claro [que o flerte vale]. Mas muitas pessoas perguntam qual a diferença do flerte para o assédio. Quando a pessoa fala ‘não’ e você insiste, já fica um pouco chato”.

Fátima, então, insistiu: “Não sei se ali rolou isso, não”. “É, mas a Karol deu uma forçadinha ali”, completou a convidada. “Acho que ela sabe o que quer e ele não, naquele momento ali”, justificou. “A linguagem corporal diz muito nesses momentos. Ela estava abraçada a ele, e ele parado igual a um robô [risos]”, argumentou Ana Thaís.

Sem conseguir convencer a colega de que Karol Conká estava apenas tentando conquistar Bil, Fátima encerrou o papo: “Bom, a gente vai ter que acompanhar para ver. Mas acho que as mulheres estavam mais dispostas a formarem par do que os rapazes. Mostraram que estão ali e podem agir”.

A atitude da apresentadora diante das cenas e assédio renderam críticas na web. Confira a repercussão abaixo:

Fátima Bernardes passando pano pra Karol Conká

— yhgdjgfj (@Renatanpn) February 4, 2021

a fatima bernardes fazendo de tudo pra passar pano pra karol dizendo que o bil queria sim o beijo, e a outra mulher dizendo que foi claramente assédio pq pela linguagem corporal dava pra dizer que ele não estava a fim e a conka estava forçando a barra. pic.twitter.com/w13PY3s7Wt

— babi (@babimrtns) February 4, 2021

Fátima Bernades passando pano para Karol Conka, querendo dizer que mulher assediando é na verdade empoderamento, mulher que toma a frente das cosias 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ MDS que vergonha em Fátima.

— Di (@DiFerrandis) February 4, 2021

Fátima Bernardes falando q o beijo da Karol Conká gerou repercussão pq era uma mulher conquistando… Amada ???????? Ela recebeu diversos NÃO e continuou insistindo, por um minuto, achei até q era um macho.

— Laríssa 🌸 (@BarbieAloprada) February 4, 2021

fatima bernardes dizendo que karol conka nao assediou o bil……………. tem como decair mais, globo?

— pie cansou (@lwtjedi) February 4, 2021

A Karol Conka assediando o Acrebiano e a Fatima Bernardes falando como se fosse girl power

— arlequina do lucas 🏀🌵🤠👒 (@afmedonhos_) February 4, 2021

a fatima bernardes passando um paninho pra karol conka kkk errou feio amiga

— ؘ (@ilymoennig) February 4, 2021