Fechado com o Atlético de Madrid, Marcos Paulo fica no Fluminense até o final do contrato

O Fluminense vinha tentando lucrar com a saída do atacante Marcos Paulo. No entanto, os Tricolores dificilmente vão receber uma quantia considerável pelo jogador.

Isso porque Marcos Paulo assinou um pré-contrato com o Atlético de Madrid, mas não foi para o clube espanhol. O atacante de 19 anos só vai para a Europa no meio do ano, quando encerra seu vínculo com o clube carioca.

A tendência é a de que o jogador passe a treinar separado do elenco a partir de agora. O Flu só deve receber 500 mil euros (R$ 3 milhões) por conta de um mecanismo da Fifa.

Os dirigentes tricolores esperavam receber uma valor muito maior para liberar Marcos Paulo neste momento. Parma e Dínamo de Kiev se interessaram pelo atacante, mas a negociação não foi adiante.

O jovem já vinha buscando uma negociação com o futebol europeu desde a última janela de transferência. Ele tem passaporte europeu e já jogou pelas categorias de Base de Portugal.