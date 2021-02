Fedora ‘envelhece’ para sabotar Tancinha e se estrepa; saiba como · .

Em Haja Coração, Fedora (Tatá Werneck) vai envelhecer de mentira para tentar sabotar Tancinha (Mariana Ximenes), mas acabará se estrepando. Ao lado de Leozinho (Gabriel Godoy), a patricinha se disfarçará de idosa para comer na cantina da protagonista da novela das sete. Ela inventará que a comida está estragada, só que a blogueira terminará desmascarada pela mocinha.

Os falsos idosos estarão sentados em uma das mesas do restaurante da família Di Marino e tentarão “envenenar” os clientes contra o restaurante de Tancinha e Francesca (Marisa Orth). “Escuta, vocês tão gostando daqui? Tô achando bem fraquinho o atendimento, viu?”, provocará Fedora, falando com um casal sentado ao lado da sua mesa.

Nas cenas que vão ao ar a partir do próximo dia 12, ela verá a iniciativa fracassar. “Imagine, melhor nhoque que eu já comi”, responderá o desconhecido. “Porque vocês não conhecem o Grand Bazzar, que é maravilhoso, lá temos qualidade, excelência, inclusive as massas eu soube que vieram da Itália”, promoverá a farsante.

“Mas vêm de primeira classe, né? Pelo preço, só pode. E ainda aumentaram tudo, eles acham que nós somos uns idiotas, só pode”, reclamará o cliente. “Fefê, acho que esse lance de ter aumentado os os preços das comidas lá no Grand Bazzar não foi uma boa ideia”, sussurrará o marido de Fedora.

“Esses bugres não entendem nada de comida”, rebaterá a mimada, antes de ser interrompida por Tancinha, chegando toda simpática. “Ó, má eu fiz questão de vir servir vocês. Mas é um casal tão fofo. Eu sou a Tancinha, viu, dona aqui do lugar. Eu tenho a impressão que eu conheço vocês… Vocês são lá da zona leste?”, questionará a dona da cantina.

Esperto, Leozinho mentirá dizendo que sim, só para despistar. Assim que a ex-noiva de Apolo (Malvino Salvador) se afastar, Fedora colocará seu plano maligno em ação. “Hora de atacar!”, avisará a filha de Aparício (Alexandre Borges). “Deixa só dar uma garfada nesse nhoque aqui, que parece que tá uma delícia”, dirá o pilantra, deliciando-se com a comida.

Leozinho e Fedora serão desmascarados

Golpista desmascarada

“Para de comer tanto assim, Leozinho, tá parecendo um náufrago”, reclamará a herdeira de Teodora (Grace Gianoukas). “Tá divino isso aqui, Fefê, melhor nhoque do mundo. Será que eu não posso repetir antes de começar a sabotagem, não?”, pedirá o marido. “Até parece, não deve estar nem gostoso isso aí”, desdenhará a mimada.

“Você não provou pra falar!”, insistirá o malandro. “Vou provar, então, só pra mostrar que não é bom. Meu Deus, maravilhoso. Melhor que eu já comi na minha vida”, admitirá a maluca após dar uma garfada. “Eu falei, Fefê, não é melhor a gente abortar esse plano? Se a gente sabotar a cantina, você nunca mais vai comer um nhoque da Tancinha”, avisará o faminto.

“E eu lá quero que cê coma alguma coisa da Tancinha, Leozinho? Vamo lá, hora de atacar!”, anunciará a prima de Camila (Agatha Moreira). Em seguida, Fedora dará mais uma garfada e começará a fingir um mal-estar, tossindo dramaticamente.

Tancinha e Francesca chegarão desesperadas, tentando ajudar, mas eles continuarão o show de horrores. “O que vocês colocaram nessa comida aqui, hein? Senhores, não comam! Todo mundo vai passar mal”, gritará o falso idoso, causando pânico na clientela.

Entretanto, ao ver o casal idoso saindo de fininho, a personagem de Mariana Ximenes notará que a mulher está vestindo rosa por baixo do disfarce e sacará o golpe. “Sua impostora! Tá querendo sabotar a minha cantina, né?”, gritará a loira, rasgando o fantasia de velhinha da rival e trocando tapas com Fedora, que terá sua peruca grisalha arrancada.

“Olha só, uma impostora! Vem, você vai pedir desculpas pros meus clientes! Olha só, gente, ela vai pedir desculpas. Sabe quem é ela? Não é velhinha coisa nenhuma! É uma velhaca, olha só! A dona do Grand Bazzar!”, berrará Tancinha, puxando a inimiga pelos cabelos. Os fregueses se revoltarão com a audácia e avisarão que nunca mais vão pisar na concorrente da cantina.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), trama escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise da novela das sete da Globo.

O folhetim é de Daniel Ortiz, mesmo autor da inédita Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar a ser exibida nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

